Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2023 года по знакам зодиака

21:31, 20 сен 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Необходимо забыть все обиды и перестать размениваться на пустяки. Все недоразумения уже обсуждались десять раз, прошения о прощении были высказаны, а вина была погашена другими способами. Дальнейшее удерживание обиды не принесет вам никакой выгоды. Если вам так нравится держаться обиженным, попробуйте найти другой повод для этого.

Телец

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с недостатком внимания со стороны вашего близкого человека. Постарайтесь сделать так, чтобы этот недостаток не ощущался им слишком сильно. В противном случае, вы проведете весь день, утешая его и доказывая свою искреннюю привязанность.

Близнецы

Сегодня вам предстоит помогать другу решать проблемы в его отношениях. Вы почувствуете себя неосознанно ответственным за его личную жизнь и, анализируя ситуацию, сможете найти уроки, полезные для собственных отношений.

Рак

Вашему близкому человеку будет трудно уместиться в ваше занятое расписание и украсть у вас даже небольшую порцию свободного времени. Однако, если появится возможность, несмотря на все трудности, сделайте его день особенным, чтобы принести радость вашей половинке.

Лев

Сегодня вы можете почувствовать грусть и одиночество, даже находясь рядом со своим близким человеком. Однако именно его присутствие поможет вам справиться с эмоциональными нагрузками и, возможно, даже улучшить настроение.

Дева

Сегодня вас могут раздражать многие вещи, включая вашего близкого человека. Чтобы избежать конфликтов, лучше ограничьте время общения с ним до минимума. Попробуйте избегать провокаций и не искушайте судьбу, чтобы избежать негативных последствий.

Весы

Сегодня звезды советуют вам создать максимальный комфорт для вашего близкого человека. Это может быть уютный камин или вкусный ужин из духовки. Главное, чтобы ваша половинка чувствовала себя особенно и ценно.

Скорпион

Сегодня вы можете пообещать своему близкому человеку что угодно, даже луну с неба. Однако будьте осторожны, так как ваши слова могут быть восприняты буквально. Постарайтесь сдержать свои обещания, чтобы избежать разочарований и конфликтов.

Стрелец

Сегодня вашему близкому человеку захочется поразить ваше воображение, и он приложит к этому усилия. Несмотря на вашу уверенность, что ваше воображение не так-то просто победить, дайте ему шанс удивить вас.

Козерог

Сегодня все, что вы скажете или сделаете, будет восприниматься вашим близким человеком буквально. Поэтому будьте осторожны в высказываниях и действиях. Не волнуйтесь, ситуация изменится уже завтра.

Водолей

Сегодня пришло время вспомнить о своих друзьях из школы или института. Если вы давно не виделись, то воспоминания о них могут возбудить новые чувства. Если вы готовы их разглядеть и разжечь, не стесняйтесь связаться с ними.

Рыбы

Сегодня лучше сузить круг общения до семьи и не впускать посторонних. В более широком обществе вы можете чувствовать себя неудачливо, и мысль о том, что вы не являетесь лидером, может вас беспокоить. Проведите время в уединении и уделите внимание семье.

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Автор: Семен Подгорный