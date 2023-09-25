Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:22, 25 сен 2023

День обещает неожиданные удачи для тех, кто привык полагаться исключительно на свои силы. Именно для таких людей обстоятельства складываются наилучшим образом. Однако для любителей перекладывать ответственность на других, вероятно, день будет неблагоприятным.

Из-за обманутых ожиданий и несбывшихся надежд могут возникнуть обиды. Поиск причины всех неприятностей может занять некоторое время, но лишь ближе к вечеру появится подходящая кандидатура для этой роли. Однако, если уделите внимание решению других вопросов заранее, ваш день будет более продуктивным.

Овен

Благоприятный день для деловых контактов. Сегодня вы сможете завоевать расположение даже тех, кто недавно был настроен против вас. Интуиция сегодня особенно сильна, и она поможет вам быстро распознавать истинные намерения людей, с которыми вы взаимодействуете. Возможны предложения о сотрудничестве со стороны иностранных компаний.

Телец

Много времени уходит на решение вопросов, не имеющих непосредственного отношения к вам. Вы уделяете внимание решению чужих проблем, забывая о собственных, и это может привести к проблемам в будущем. Финансовая ситуация благоприятна, и вы можете ожидать дополнительных денежных поступлений, включая неожиданные.

Близнецы

День может оказаться непростым, и многие представители этого знака могут испытывать трудности в поддержании хорошего настроения. Стараясь избежать конфликтов с окружающими, вы склонны скрывать свои недовольства и мнения. Подумайте о том, как изменить ситуацию - у вас наверняка найдутся интересные идеи.

Рак

День пройдет успешно, если вы сосредоточитесь на задачах и будете руководствоваться разумом, а не эмоциями. Ваше настроение будет колебаться, и ваши желания могут быть противоречивыми. Постарайтесь удержаться от соблазнов, и вы не будете сожалеть о том, что не позволили эмоциям взять верх.

Лев

Хороший день для работы, но награды за ваши усилия могут прийти несколько позднее, чем вы ожидали. Финансовая ситуация не самая благоприятная, поэтому стоит затянуть пояса и отказаться от незапланированных трат.

Дева

С энтузиазмом вы займетесь бытовыми делами и не побрезгуете даже тяжелой домашней работой. Выполненные обязанности не только не истощат вас, но также могут помочь кому-то еще. Тепло и внимание, которые вы уделяете близким, вернутся к вам вдвойне, и вы получите благодарность и почувствуете себя полезными.

Весы

Иногда необходимо выбраться из привычной обстановки, но ваша рутина сегодня не дает вам этой возможности. Чтобы разнообразить обыденные дела, попробуйте добавить что-то необычное, например, включить музыку, работать из дома или изменить организацию своего рабочего места.

Скорпион

День может быть неспокойным и неровным. Будьте осторожны, прислушиваясь к мнению людей, которые действуют в своих интересах и могут вас манипулировать. Остерегайтесь сделок, заключенных сегодня - они могут быть неудачными. Лучше занимайтесь тем, в чем вы хорошо разбираетесь, и не беритесь за новые проекты.

Стрелец

Не будьте слишком доверчивыми и беспечными, особенно в компании незнакомых людей. Остерегайтесь не только финансовых рисков, но и возможных конфликтов. Держитесь сдержанно и следуйте правилам этикета.

Козерог

Сегодня благоприятный день для обучения, и новые знания приходят к вам легко. Возможно, вы вспомните информацию, которую давно забыли. Ваше участие в конструктивных дискуссиях не останется незамеченным, и вас отметят за ум, эрудицию и логическое мышление.

Водолей

Эмоциональный фон дня может быть неблагоприятным, и вам будет трудно оставаться спокойным. Настроение легко может портиться, и вы можете реагировать на мелочи. Будьте осторожны в общении с деловыми партнерами и следите за своим поведением.

Рыбы

Сегодня вы можете чувствовать себя недостаточно бодрыми и мотивированными. Вам, возможно, хотелось бы провести день спокойно и без критики. Однако окружающие будут ожидать активности и действий с вашей стороны.

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Автор: Семен Подгорный