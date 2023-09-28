Любовный гороскоп на сегодня, 29 сентября 2023 года по знакам зодиака

23:00, 28 сен 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 сентября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня предстоит решить некоторые насущные задачи, связанные с вашим близким человеком. Возможно, это не будет приятным или интересным занятием, но в близких отношениях важно оставаться рядом и в радости, и в горе. Кто знает, может быть, вам это понравится?

Телец

Сегодня ваш партнер будет чрезвычайно чутко реагировать на ваши попытки обмануть, перехитрить или даже пошутить. Учтите эту особенность и руководствуйтесь ей, чтобы избежать недоразумений.

Близнецы

Сегодня важно не путать, что вы говорили своему близкому человеку, и что было сказано его основным конкурентам. Это может стать источником конфликтов и неприятных ситуаций.

Рак

Сегодня вы можете почувствовать желание продемонстрировать своим друзьям, что ваша любовь к вашему партнеру идеальна, и что ваш партнер – ваш идеал. Попробуйте это сделать, возможно, вас поддержат. Главное, чтобы ваш партнер тоже был настроен так же.

Лев

Сегодня вы осознаете, что многие аспекты вашей личной жизни и отношений развиваются автоматически, без глубоких размышлений. Это может относиться и к слову "люблю". Подумайте о целесообразности ваших отношений и ваших действий.

Дева

Сегодня существует вероятность влюбиться в человека, который старше вас. Возможно, это влечение пройдет быстро, оставив только восхищение, но может быть, оно будет взаимным. Попробуйте разобраться в своих чувствах.

Весы

Сегодня стоит задуматься, влюблены ли вы в живого человека или в образ, созданный вашим воображением. Если это последнее, то можно ли называть это любовью? Перед тем как делать громкие заявления, стоит хорошо подумать об этом.

Скорпион

Сегодня важно понять, что думают о вас другие люди, но это может быть сложно. Пытаясь узнать мнение окружающих, помните, что оно может измениться.

Стрелец

Для успешного общения с вашим партнером сегодня важно поддерживать позитивный настрой. Найдите что-то, что может вас вдохновить, как старые песни, мультфильмы или фотографии. Это поможет вам обогатить ваше общение.

Козерог

Сегодня вы обнаружите, что ваши чувства к партнеру по-прежнему свежи и актуальны. Вы не хотите терять то, что у вас есть, и хотели бы продолжать отношения.

Водолей

Сегодня вы почувствуете необъяснимую теплоту к вашему партнеру и захотите поделиться ею с миром. Но будьте осторожны, чтобы не растратить это чувство напрасно.

Рыбы

Сегодня важно бережно относиться к совместному имуществу с вашим партнером, даже бережнее, чем он. Избегайте халатности, чтобы не вызвать конфликты и ссоры.

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Автор: Семен Подгорный