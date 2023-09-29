Любовный гороскоп на сегодня, 30 сентября 2023 года по знакам зодиака

22:22, 29 сен 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 30 сентября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Девизом на сегодняшний день для представителей знака Овен станет: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Вас ждет активная попытка воздействия на окружающие обстоятельства и даже на близких людей, хотя источником проблемы скорее всего являетесь вы сами, а не окружение.

Телец

Сегодня все скрытое станет явным, и тайны, которые долго хранились в ваших отношениях, выплывут наружу. То, что вы скрывали от вашего партнера, и то, что он скрывал от вас, теперь станет известным не только вам, но и вашему партнеру, если не всему миру.

Близнецы

Возможно, сегодня вас не ждет встреча с вашим близким человеком, но не отчаивайтесь. В вашей жизни много других источников радости и удовольствия, и даже если ваш партнер отсутствует физически, он всегда с вами духом.

Рак

Сегодня звезды улыбнулись вашему счастью, и вы с партнером находитесь в исключительной гармонии. Даже мелкие разногласия могут быстро разрешаться, и ваш день будет полон улыбок, смеха и нежности.

Лев

Сегодня ваш партнер, возможно, будет размышлять о том, что вы не сделали в прошлом. Позвольте ему сделать это, не мешая. Возможно, эта саморефлексия принесет пользу вашим отношениям.

Дева

Сегодня важно подарить вашему партнеру радость и улыбку, будь то шутка, анекдот или нежный момент. Если вы сможете сделать его счастливым, то считайте, что одержали победу. И если не получится, то есть место для улучшений.

Весы

Иногда бывает легче использовать простые стратегии, чтобы завоевать расположение вашего партнера, чем изобретать сложные планы. Не усложняйте, когда можно быть просто счастливыми вместе.

Скорпион

Сегодня вашему партнеру есть, о чем вам рассказать, но возможно, он сомневается, стоит ли делиться этой информацией с вами. Возможно, вам не удастся узнать его новости.

Стрелец

Сегодня вас может охватить желание уединиться. Прежде чем сделать это, подумайте, не стоит ли предупредить вашего партнера о своих планах и попросить его не отвлекать вас слишком часто.

Козерог

Попробуйте поменяться ролями с вашим партнером сегодня. Позвольте ему взять на себя управление и посмотрите, как это будет работать. Или попробуйте взять инициативу в свои руки и почувствуйте, каково это быть на его месте.

Водолей

Сегодня важно разобраться в своих мыслях и определить, что вы хотите от ваших отношений. Не ожидайте, что ваш партнер может ответить за вас. Он может поддержать вас, но ответственность за ваши решения лежит на вас.

Рыбы

Сегодня вашему партнеру может быть неясно, почему вы так близко с ним общаетесь, и он может сомневаться в своей ценности для вас. Постарайтесь успокоить его и подчеркнуть, как важен он для вас.

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Автор: Семен Подгорный