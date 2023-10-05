Любовный гороскоп на сегодня, 6 октября 2023 года по знакам зодиака

21:44, 05 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды советуют вам проявить максимум откровенности в отношениях с любимым человеком. Если вы хотите, чтобы он дал вам немного личного пространства, лучше сразу честно об этом сказать. Намеки тут не помогут – он может их неправильно понять.

Телец

Любимому будет непросто открыться вам сегодня и поделиться своими чувствами и страхами. Если вы действительно хотите узнать всю правду, постарайтесь создать атмосферу полного доверия.

Сегодня наступит новый этап в ваших отношениях. Конечно, трудно предсказать, насколько он будет глобальным и долгосрочным. Но этот день однозначно станет еще одним шагом к общему счастью. Сделайте все разумно и правильно.

Рак

Сегодня любимый может не понимать вас и считать, что вы специально выдумываете проблемы. Чтобы избежать конфликтов, лучше постараться держать эмоции при себе хотя бы на сегодня.

Лев

Вы так долго ждали этого дня! Получите от него максимум удовольствия. Если ваш любимый действительно близок вам, он обязательно все поймет и поддержит. Звезды будут способствовать исполнению заветных желаний.

Сегодня рядом с любимым вы можете почувствовать себя одиноко, даже если сами этого не осознаете. К сожалению, вы будете настроены на разные волны. Но это не помешает ощущать себя довольно счастливым.

Весы

Еще не поздно что-то изменить в отношениях. Даже если они длились не один день, они все еще подобны глине – легко поддаются корректировке. Сегодня можете заняться их улучшением.

Скорпион

Глядя утром в зеркало, вы явно захотите сменить имидж. Звезды не советуют кардинальных перемен. Ограничьтесь прической – сходите в салон и обновите ее, можете покрасить волосы в ненавязчивый оттенок.

Сегодня любимый не сможет воспользоваться всеми благами, которые вы ему щедро предоставите. Придется либо активно помочь, либо вообще ничего не дарить – зачем отдавать то, что не возьмут.

Козерог

Сегодня обязательно найдите повод для праздничного семейного ужина. Это может быть примирение после ссоры или радостное событие. Отмечайте за красиво сервированным столом при свечах, с возвышенными разговорами.

Водолей

Сегодня вы можете ревновать любимого к прошлому, что будет неоправданно. Если бы оно было ему дорого, он бы туда вернулся. Раз уж страница перевернута, нет смысла листать ее назад.

Рыбы

Любимому будет непросто понять свою ошибку сегодня. Помогите разобраться, в чем именно он неправ, но делайте это тактично, чтобы не обидеть.

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Автор: Семен Подгорный