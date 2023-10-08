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Любовный гороскоп на сегодня, 9 октября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 9 октября 2023 года по знакам зодиака

22:03, 08 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вашей половинке очень захочется нежданно-негаданно осчастливить Вас, и у него это вполне получится, если Вы не станете ему помехой. А возможностей помешать у Вас найдётся немало: лишний вопросец, невпопад возвращение домой, взгляд мимо цели...
Телец

Сегодня для Вас главное — не пристраститься к хорошему. А его в отношениях с Вашим любимым человеком в этот день будет очень и очень много. Вам даже порой покажется, что Вы во сне или случайно очутились в сказке. Что ж, пусть так. Насладитесь этим по полной!
Близнецы

Сегодня Вам предстоит стать очевидцем весьма необычного поведения Вашего любимого человека. Возможно, в таком амплуа Вы его узрите впервые и в последний раз, к радости или сожалению. Так или иначе, этот момент запомнится надолго.
Рак

Сегодня Вы осознаете, что как бы трудно ни складывались Ваши отношения с любимым человеком, без него Вам тяжелее во много крат, чем с ним. Поэтому необходимо приложить все старания, чтобы ужиться и уладить все возникающие споры.
Лев

Сегодня благоприятный день для семейных торжеств. Кстати, даже если Вы с Вашей второй половинкой пока холосты, Вы можете представить её семье – это лишь добавит очарования празднеству. Лишь не стоит целоваться на людях – для этого можно и уединиться.
Дева

В этот день Вы сможете добиться от Вашего любимого всего, о чём душа пожелает, если будете ласковы, нежны и приветливы. Роль мягкого, белого и пушистого кота, который время от времени выпускает коготки, станет Вашим идеальным амплуа победителя сего дня.
Весы

Сегодня превосходный день для новых знакомств, обретения толп восхищённых поклонников и ощущения себя настоящей звездой. Кстати, на этой волне популярности Вы можете обрести человека, по-настоящему достойного быть Вашей половинкой!
Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непонятно, почему Вы ведёте себя столь странно, неадекватно и нетривиально. Скорее всего, он даже начнёт выяснять причины таких необычных реакций на его привычные действия, однако вряд ли что-то прояснит: Вы и сами не знаете объяснений.
Стрелец

В этот день Вам будет казаться, что Ваш любимый человек намеренно хочет причинить Вам душевную боль, обидеть и уязвить. Единственное, что может подтвердить или опровергнуть верность Ваших предположений – это откровенный разговор с глазу на глаз.
Козерог

Сегодня Вам предстоит сделать очень важный выбор, в котором Вам не поможет никто, даже Ваш любимый человек. Впрочем, если Вы подойдёте к делу ответственно, оно окажется не таким уж сложным, как могло показаться изначально.
Водолей

Если Вы сегодня захотите очаровать кого-то из противоположного пола, Вам достаточно будет всего одной обворожительной улыбки – у Вас их великое множество. Не скупитесь, дарите лучшие – и у Вас все получится!
Рыбы

Сегодня вам стоит придумать что-то, что еще больше сблизит вас. Возможно, этим чем-то станет какая-нибудь секретная традиция или совсем невинный ритуал. Поцелуй в носик при встрече, к примеру. Все зависит исключительно от вашей фантазии и желания быть еще ближе.

Гороскоп на сегодня, 9 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 9 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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