Гороскоп на сегодня, 11 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:05, 10 окт 2023

Сегодняшний день принесет много неожиданных трат. Даже те, кто обычно очень экономно относится к деньгам, сегодня легко расстанутся с ними. Поэтому лучше отложить шопинг – если, конечно, вас не привлекает перспектива обзавестись кучей ненужных вещей.

Возможны серьезные разногласия в семье. Особенно велик риск ссор для пар, у которых разные интересы. Найти компромисс будет практически невозможно – если жена мечтает в театр, муж – на рыбалку, а ребенок хочет покоя. Спорят даже те, у кого общие планы – тут возникают проблемы с организацией.

Овен

День плодотворной работы в команде. Можно укреплять существующие деловые связи и завязывать новые. Хороший момент, чтобы завершить начатые дела, подписать контракты, оформить бумаги. Успешно пройдут собеседования, важные переговоры. Ваши предложения выслушают внимательно, но воплотят их чуть позже.

Телец

Возможны мелкие неприятности, но вы сохраните оптимизм и не дадите испортить себе настроение. Благоприятный день для поездок, в том числе командировок. Могут поступить интересные предложения о работе с переездом. Хорошее время для учебы, посещения курсов и семинаров.

День станет началом перемен к лучшему в работе и финансах. Вы проявите деловые качества, не станете пренебрегать саморекламой, поэтому к вам обратят внимание. Вероятны поощрения, а для самых умелых Близнецов появится шанс продвижения по службе.

Рак

День опрометчивых решений и роковых ошибок. Вы забудете об осторожности, не продумаете пути отступления и окажетесь в неприятном тупике. Придется просить о помощи человека, который вам не нравится, иначе из положения не выбраться.

Лев

Вы найдете оригинальные способы достижения целей. У некоторых Львов появится шанс кардинально изменить жизнь. Хороший день для переезда или покупки недвижимости.

Дева

Очень противоречивый, но интересный день. Высок интеллектуальный и творческий потенциал, поэтому даже в сложных ситуациях вы примете верные решения. Успешны публичные выступления, посещение конференций и семинаров. Есть шанс встретить человека, который поможет воплотить самые смелые мечты.

Весы

Несмотря на утренние неприятности, вы сохраните спокойствие. Это поможет справиться с трудностями и дождаться момента, когда звезды будут благосклонны.

Скорпион

Возникнут проблемы в общении – поведение окружающих вас раздражает, и вы этого не скроете. Конфликты будут частыми, вы не станете гасить их в зародыше. Настоящих друзей сегодня не потеряете, зато можете лишиться расположения влиятельного человека.

Стрелец

Насыщенный, интересный и тревожный день. Постарайтесь не нервничать из-за мелочей – переживания могут помешать продвижению вперед. На работе удастся создать дружескую обстановку, способствующую сотрудничеству. Кто-то, долго мешавший вашим успехам, сегодня может изменить отношение и начать вас поддерживать.

Высок риск допустить ошибки. Стоит сосредоточиться на главных задачах, не отвлекаться на второстепенные. Иначе весь день уйдет на исправление досадных промахов. Во второй половине дня кто-то сможет прийти на помощь и помочь все уладить.

Водолей

Звезды предупреждают о риске недомоганий и незначительных травм. Планируйте день так, чтобы работать и отдыхать в соответствии со сниженным энергетическим потенциалом.

Рыбы

Как бы вы ни стремились сосредоточиться на своих делах, придется помогать другим и заниматься решением общих проблем. Вы не успокоитесь, пока не добьетесь мира во всем мире или чего-то столь же великого.

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Автор: Семен Подгорный