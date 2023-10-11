Любовный гороскоп на сегодня, 12 октября 2023 года по знакам зодиака

21:50, 11 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы чувствуете себя настолько самодостаточным, что вам будет сложно рассматривать кого-то как свою вторую половинку. Слово "половинка" может даже немного оскорбить вас, ведь вы сейчас так независимы и свободны. Возможно, проще провести этот день в одиночестве, не ища ничьего общества. Подумайте об этом, наслаждаясь уединением и своими мыслями.

Телец

Сегодня общение с любимым человеком может принести не только эмоциональное удовлетворение, но и материальную выгоду. Возможно, вам вместе удастся выгодно сэкономить на чем-то или вы получите от партнера предложение несложной, но денежно привлекательной работы. В любом случае, ваш бюджет точно не пострадает от этого дня.

Сегодня хороший день, чтобы купить или сделать вместе с партнером какую-нибудь общую вещь, которая будет символизировать ваш союз. Например, это может быть на двоих большая рубашка, которую вы будете носить по очереди. Или какая-нибудь подвеска на шею из двух половинок - одну носите вы, другую ваш любимый. Придумайте свою символику единства.

Рак

Сегодня вы будете довольно много противоречить партнеру, порой даже если он говорит разумные вещи. Причина во внутреннем желании поспорить и показать свою правоту. Постарайтесь не переусердствовать в критике, иначе это может привести к ссоре.

Лев

Кажется, сегодня ваше терпение подойдет к концу - вы почувствуете это очень явно. К сожалению, и ваш партнер тоже заметит этот предел, так как именно на него вы выльете потоки гнева. Хочется верить, что ваши отношения переживут эту вспышку.

Сегодня вам захочется немного пофлиртовать, проверить свою привлекательность. Причем наличие постоянных отношений вас особо не смутит - вы будете считать это легким безобидным заигрыванием. Главное, чтобы ваш партнер разделял это мнение, иначе могут возникнуть претензии.

Весы

Если ваш любимый человек упорно не соглашается с вами, не думайте, что он просто недостаточно умен, чтобы понять вашу позицию. Скорее всего, у вас просто разные взгляды на жизнь и разная правда. Попробуйте найти золотую середину в этих разногласиях.

Скорпион

Любимый будет сегодня невероятно привязан к вам и не захочет отпускать от себя ни на шаг. Несмотря на разные занятия и дела, он будет стараться быть с вами рядом как можно дольше. Если вы разделяете эти чувства, вы обязательно найдете возможность провести вместе максимум времени.

Возможно, вам кажется, что кто-то пытается воспользоваться вами и сесть к вам на шею. Есть два пути: либо вы сами посадите этого человека к себе на шею, привязав его таким образом, либо откажетесь от этой тяжелой ноши. Подумайте хорошо, прежде чем принять решение.

Козерог

Сегодня стоит внимательно приглядеться к партнеру - возможно, вы заметите в нем что-то новое, от чего полюбите его еще сильнее или наоборот разочаруетесь. В любом случае, лучше узнать правду пораньше. Тайное рано или поздно всплывет наружу.

Водолей

Особо важных событий в личной жизни сегодня не ожидается. Могут возникнуть мелкие разногласия с партнером, которые при неумелом поведении перерастут в ссору. Держите эмоции под контролем, и тогда избежите конфликтов. Возможна напряженность в общении с Овнами и Тельцами.

Рыбы

Звезды советуют сегодня поздравить любимого человека с чем-нибудь приятным и значимым. Если нет повода, можно поздравить с хорошей погодой или успешным завершением рабочего дня. Пусть поздравление будет оригинальным и творческим - нарисуйте открытку или придумайте стихи. Главное вложить в это чувства.

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Автор: Семен Подгорный