Гороскоп на сегодня, 14 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:50, 13 окт 2023

День отличается благоприятным эмоциональным фоном, многие проблемы отходят на второй план, не мешая просто радоваться жизни и пользоваться удачным стечением обстоятельств. Даже закоренелые пессимисты задумываются о том, действительно ли все так плохо, как казалось совсем недавно. Появляются новые цели и интересы, но ни то, ни другое пока не требует кардинальных перемен в жизни, а потому и дискомфорта не вызывает.

Можно попытаться урегулировать какие-то давние разногласия: людям, придерживающимся разных точек зрения, сегодня сравнительно легко достичь компромисса. Только вопросов, касающихся денег и финансов, лучше не касаться.

Овен

Вы легко огорчаетесь из-за мелких неприятностей, любые неудачи принимаете очень близко к сердцу. Вы стараетесь идти на уступки, но вас все равно считают эгоистом, неспособным принять во внимание желания других людей. Помогая окружающим, вы не ждете за это награды, но все же огорчаетесь, когда не получаете даже формальной благодарности.

Телец

Придется смириться с потерями. Сегодня у Тельцов могут возникнуть трудности в отношениях с деловыми партнерами и близкими людьми, есть риск лишиться давних союзников. Возможны конфликты при обсуждении вопросов, касающихся имущественных и финансовых планов.

День общения – к сожалению, не всегда желанного и приятного. Много времени отнимают разговоры с людьми, которые уже не раз вмешивались в ваши дела именно тогда, когда это было наименее желательно. Возможно получение известий, важность которых в первый момент не удастся правильно оценить.

Рак

Очень хочется с кем-нибудь бороться, но подходящего соперника не наблюдается. Если вам удастся направить энергию в мирное русло, результатов вы достигнете просто головокружительных. Будьте осторожнее в общении с руководством и влиятельными людьми: многие ваши высказывания могут показаться вызывающими, вызвать негативную реакцию. Ваши шутки, даже самые невинные, обижают впечатлительных особ.

Лев

День преподнесет неприятные сюрпризы, возможно разочарование в человеке, которому вы доверяли. Трудно найти общий язык с женщинами, даже самые близкие из них преподносят неприятные сюрпризы. Вам трудно сосредоточиться, поэтому вы чаще обычного совершаете ошибки, особенно если дело касается денег.

Дева

Сегодня вам будет непросто. Могут возникать серьезные разногласия на работе и дома, вы не проявляете той гибкости, которую ждут от вас окружающие. К тому же приходится решать чужие проблемы, улаживать конфликты, которые возникли не по вашей вине. Чем больше вы стараетесь изменить ситуацию к лучшему, тем больше трудностей возникает.

Весы

Не лишенный трудностей, но все же преимущественно благоприятный день, особенно для тех, кто не боится браться за дела запутанные и сложные и не жалеет времени на освоение нового, приобретение полезных навыков. Удается найти людей, которые не только помогают справляться с актуальными проблемами, но и становятся примером для подражания, щедро делятся своим опытом и заботятся о том, чтобы вы избежали неприятностей в будущем.

Пришло время принимать верные решения, воплощать в жизнь интересные замыслы. Пока вы только создаете базу для будущих успехов, но, понимая важность этого занятия, делаете это со всей серьезностью. Будьте очень аккуратны при оформлении документов, заполнении бумаг – оплошность, допущенная сегодня, может обернуться серьезными проблемами в будущем.

Стрелец

Вы очень самоуверенны. Надо сказать, что в первой половине дня это только на пользу – не сомневаясь в скорой победе, вы двигаетесь вперед, преодолеваете преграды, решаете массу проблем. А вот с приближением вечера становится ясно, что неплохо было бы реально оценить свои силы, иначе вам придется нести непосильный груз.

Козерог

Спокойный день, хорошо подходящий для реализации ранее составленных планов. Удается отделить главное от второстепенного, сосредоточиться на достижении цели. На окружающих вы почти не обращаете внимания, разве что раздражаетесь, когда они отвлекают вас от дел. Возможны мелкие ссоры с коллегами, размолвки с близкими.

Водолей

День все проходит неплохо. Вы очень осторожны, и потому вам удается благополучно миновать подводные камни и противостоять соблазнам, которые весьма многочисленны. Возможно романтическое увлечение, которое станет для вас источником сильных эмоций – к сожалению, не только приятных, но и совсем наоборот.

Рыбы

Очень многие проблемы в это день решаются легче, чем вы ожидали, жизнь не скупится на приятные сюрпризы. Возможны интересные знакомства как делового, так и романтического характера. Интуиция очень сильна, благодаря ей вы часто догадываетесь о подоплеке многих событий, причины которых так и остаются непонятными окружающим.

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