Любовный гороскоп на сегодня, 14 октября 2023 года по знакам зодиака

22:54, 13 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

В этот день Вам непросто будет выбирать среди множества предложений от интересных людей. Решающую роль сыграет мнение Вашего любимого человека. Его-то веское слово и пресечет все Ваши сомнения и размышления, и Вы сделаете так, как он считает нужным.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам быть осторожнее в процессе общения с Вашим любимым человеком, ибо все сказанное Вами он будет принимать слишком близко к сердцу. Постарайтесь учесть этот факт и не говорить о том, что может быть понято двояко.

Близнецы

Сегодня подарите Вашему любимому человеку кулек конфет, чтобы подсластить его солоновато-горьковатую жизнь. Или, если конфеты он не ест, что-нибудь другое, вкусное и очень позитивное. Пусть в этот день он почувствует Вашу заботу именно таким образом.

Сегодня Вашему любимому человеку потребуется от Вас максимум усилий для того, чтобы вместе решить некую проблему. Если Вы эти усилия не приложите, проблему решить будет куда сложнее, а значит, и в ваших отношениях будет несколько больше напряженности.

Лев

Если сегодня Вам захочется себя побаловать — не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее. Кстати, если Вы заодно полюбите ещё кого-то — от Вас не убудет, но не вздумайте выбирать несчастную любовь…

Дева

Сегодня Вашему любимому человеку покажется, что Вы не совсем искренни с ним: хотите как-то его обмануть или внушить ему точку зрения, которой Вы на самом деле не придерживаетесь. Постарайтесь разубедить его в этом и, если он прав, обманывать его несколько изящнее. Во имя благой цели – значит можно.

Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет стремиться к лидерству в вашем тандеме, причем зачастую самыми что ни на есть грубыми и топорными методами. Постарайтесь отдать ему желанную пальму первенства без боя, иначе бой будет тяжелым, бессмысленным и беспощадным.

Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы понимать Ваши слова неправильно, причем выводы его будут настолько неожиданными и нелогичными, что Вам останется только удивляться его способности делать из мухи слона и наоборот. И еще велосипед изобретать.

Сегодня Стрельцы будут несколько склонны к драматизации сложившейся ситуации. Возможно, в семье что-то идет не так, как Вы предполагали ранее. Не стоит бояться идти на открытый конфликт — это поможет Вам добраться до сути.

Козерог

Сегодня велика вероятность того, что в вашем тандеме наметится некоторый разлад. Вам и Вашему любимому человеку захочется шипеть, ругаться и огрызаться друг на друга. Не стоит держать отрицательную энергию в себе. Если Вы найдете, куда ее выплеснуть помимо Вашей половинки – отлично, а если нет… Что ж, иногда поссориться тоже не помешает.

Водолей

У Водолеев сегодня семейные отношения сложатся не совсем удачно. Особенно у тех, кто еще новичок в этом деле. Звезды советуют Вам больше учиться на своих ошибках, однако примеры других людей также должны быть для Вас показательны.

Рыбы

Сегодня ищите двойное дно во всем, что Вам говорит Ваша половинка. Вполне вероятно, что сегодня ее речи будут полны намеков, которые Вы просто обязаны разглядеть, иначе грош Вам цена как близкому человеку. С ее точки зрения, разумеется. Впрочем, не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

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