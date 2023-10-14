Гороскоп на сегодня, 15 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:32, 14 окт 2023

Даже у самых невозмутимых людей сегодня настроение переменчивое и противоречивое. Эмоции то нарастают, то стихают. Дружеское общение в любой момент может быть прервано вспышкой раздражения и обиды. Пары, наметившие романтическое свидание, рискуют поссориться из-за какой-то мелочи.

Чтобы достичь цели, многие выбирают самые радикальные методы, забывая о морали и нравственности. Тяжело придется тем, кто привык ориентироваться на мнение большинства – им придется признать, что их взгляды не всегда совпадают с общепринятыми принципами.

Овен

Успех возможен, пусть и не без усилий. Будьте готовы, что день может пойти не по плану. Не расстраивайтесь, если не все задуманное получится воплотить. Вероятны неожиданные встречи, начало совместной работы с человеком, с которым вы давно не общались.

Телец

Спокойный приятный день без особых событий. Можно заниматься текущими делами, довести начатое до конца. Новые проекты тоже возможны, но только в компании, а не в одиночку.

Близнецы

Хоть вы сегодня и прямолинейны в высказываниях, но никто не обижается. Гармонично складываются отношения с коллегами и близкими. Вероятно примирение после ссоры или поддержка от недавних недоброжелателей. В дружеских отношениях может возникнуть романтика.

Противоречивый день с резкими перепадами настроения. Эмоции то поднимаются вверх, то падают вниз, отчего кружится голова. Лучше посвятить время работе с документами, нежели общению с людьми.

Лев

Позитивный эмоциональный фон сохранится до вечера, поднимая настроение и оптимизм. Неудивительно, что к вам тянутся люди, появляются новые знакомства. Вы успеете сделать много, не теряя ни минуты. Сделки принесут прибыль.

Дева

Удачный день для крупных сделок, операций с недвижимостью. Вероятны интересные предложения о работе, но не спешите с принятием решений – на новом месте не всё может оказаться радужно.

Весы

День перемен к лучшему, пусть и не столь значительных. Ваши действия поставят конкурентов в тупик, дав преимущество. Хорошее время для выгодных сделок и сотрудничества.

Скорпион

Начало дня может принести недоразумения и испортить настроение. Но печалиться долго не придется – появятся новые планы, идеи и денежные поступления. Не стоит делать крупные незапланированные покупки.

Стрелец

День благоприятен для восстановления отношений, разорванных по недоразумению. Есть шанс начать всё сначала, забыв прошлые обиды.

Козерог

Много интересного обещает этот день. Ваши идеи поражают оригинальностью, а люди охотно следуют вашему примеру. Однако в финансах нужна осторожность – возможны ошибки и необдуманные траты.

Водолей

День, связанный с необычным, возможно даже мистическим, опытом. События трудно объяснить логикой. Для наиболее впечатлительных это время может показаться хаотичным потоком, уносящим контроль над жизнью.

Рыбы

Вы ведете себя осторожно и разумно, что помогает избегать ошибок. Хороший день для творчества и новых проектов. Можно найти влиятельных союзников, главное – сохранять лидерство в любом альянсе.

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Автор: Семен Подгорный