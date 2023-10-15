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Любовный гороскоп на сегодня, 16 октября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 16 октября 2023 года по знакам зодиака

23:11, 15 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня ваш возлюбленный удивит вас своей эрудицией и знаниями на самые разные темы. Вы будете искренне восхищены глубиной его познаний и заинтересованностью многими областями. Постарайтесь запомнить как можно больше из того, о чем он расскажет, чтобы эти знания пригодились вам в будущем.

Телец

Сегодня ваш партнер может назвать вас "страной советов", потому что вы решили, что знаете лучше других, как поступать в разных ситуациях. Возможно, ваши рекомендации и подходят лично вам, но для другого человека, даже самого близкого, они могут быть неприемлемы. Помните, что вы - разные люди с разными взглядами и опытом.

Близнецы

Сегодня ваш партнер захочет продемонстрировать вам свою уникальность и значимость для вас. Для этого он может пойти на крайние меры, что вполне объяснимо его желанием почувствовать себя особенным. Постарайтесь донести до него свою любовь и восхищение им без экстремальных проявлений с его стороны.

Рак

Сегодня звезды советуют вам ценить каждое мгновение, проведенное вместе с любимым человеком. Пусть даже таких моментов будет много, все равно они когда-нибудь закончатся. Дорожите своим счастьем и не упускайте возможности насладиться им сполна.

Лев

Сегодня вам лучше не сидеть дома весь день, а придумать что-то увлекательное для совместного времяпрепровождения. Это поможет освежить отношения и добавит остроты ощущений. Новые впечатления сблизят вас еще сильнее.

Дева

Сегодня постарайтесь быть очень внимательным к своей половинке, предугадывая все ее желания и капризы. Старайтесь соответствовать ее настроению и быть предупредительным, чтобы избежать проблем из-за непонимания.

Весы

Сегодня вы готовы на все ради улыбки любимого - даже на безрассудные поступки, лишь бы доставить ему радость. К счастью, для этого вам достаточно будет нескольких теплых слов и искренних комплиментов в адрес вашей половинки.

Скорпион

Сегодня ваш партнер может вспомнить какой-то неприятный эпизод из вашего прошлого, возможно, не без умысла. Постарайтесь понять, для чего он это делает, в чем его истинные мотивы. Если разгадаете, то сможете спокойнее пережить этот вечер воспоминаний.

Стрелец

Этот день может принести беспокойство и сомнения, из-за чего вы будете ворочаться без сна, прокручивая в голове предстоящие разговоры или услышанное накануне. Постарайтесь все же выспаться, чтобы сохранить силы.

Козерог

Сегодня ваш партнер особенно нуждается в поддержке, заботе и уверенности, что вы всегда будете рядом. Постарайтесь обеспечить ему все это в полной мере - и получите благодарность в ответ. Звезды обещают.

Водолей

Любое совместное занятие - от выбора мебели до ремонта машины - принесет сегодня радость и удовольствие. Вы будете чувствовать друг друга с полувзгляда и работать в полном взаимопонимании.

Рыбы

Это не лучший день для принятия важных решений, зато подходящий, чтобы начать их обдумывать вместе. Только не торопите свою половинку с выводами.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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