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Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2023 года по знакам зодиака

22:33, 16 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день принесет Вам немало забывчивости и рассеянности. Вы будете настолько погружены в свои мысли и переживания, что рискуете забыть о важных встречах и делах. Вашему любимому человеку придется быть особенно внимательным - напоминать Вам о нужных вещах и следить, чтобы Вы ничего не упустили. Постарайтесь быть благодарны за такую заботу и поддержку.

Телец

У Вас сегодня будет очень насыщенный день, полный дел и забот. К сожалению, на личную жизнь и отношения с близкими практически не останется времени. Это может расстроить Вашу вторую половинку. Постарайтесь объяснить, что все Ваши хлопоты - ради общего благополучия. А как только появится больше свободного времени, Вы с радостью уделите его своим любимым.

Близнецы

Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы придумать и начать воплощать в жизнь что-то необычное вместе с любимым человеком. Пусть это будет совместный творческий или спортивный проект, путешествие или хобби - главное, чтобы было интересно и увлекательно вам обоим. Такая совместная деятельность не только принесет позитивные эмоции, но и сблизит вас еще сильнее.

Рак

Сегодня следует проявить кулинарные таланты, чтобы порадовать свою вторую половинку. Приготовьте необычный и изысканный ужин, желательно со сложным и интересным рецептом. Но главное - добавьте в каждое блюдо щепотку нежности, ложку любви и приправьте все романтикой. Такая трапеза наверняка очарует вашего партнера.

Лев

В этот день очень важно оказаться в нужное время в нужном месте - и это сильно повлияет на отношения с любимым человеком. Даже если сначала покажется, что произошло нечто негативное, со временем вы поймете, что оно послужило толчком к позитивным переменам в вашей любовной истории. Возможно, именно сегодня произойдет переломный момент.

Дева

Наконец-то Ваш любимый человек перестанет ворчать, что Вы рассеянный и забывчивый. Сегодня Вы будете на удивление организованны и собранны, буквально выступите в роли личного помощника и напоминалки для своей второй половинки. Только делайте это тактично, чтобы не ущемить чувство собственного достоинства партнера.

Весы

Будьте осторожны и не придирайтесь сегодня к мелким оплошностям в поведении любимого человека. Даже если он случайно нарушит какие-то правила приличия или этикета, не стоит делать из этого трагедию. Поверьте, невежливость или забывчивость - это не повод усомниться в его чувствах и преданности.

Скорпион

Сегодня Вам может быть довольно грустно и одиноко из-за немногословности и пассивности вашей второй половинки. Придется проявить инициативу и активность за двоих, чтобы скрасить тоскливое настроение. Постарайтесь деликатно, но настойчиво вывести любимого человека из состояния апатии и вместе найти способ вернуть радость общения.

Стрелец

Сегодня лучше избегать непрошеных советов в адрес своей второй половинки, даже если Вы уверены, что знаете, как сделать лучше. Ваши подсказки могут раздражать и обижать любимого человека. Проявите мудрость и деликатность, позвольте ему действовать так, как он считает нужным, даже если видите очевидные ошибки.

Козерог

Доверьтесь интуиции, даже если логика подсказывает поступить иначе - такой совет дают сегодня звезды. В отношениях со второй половинкой интуитивное решение окажется верным, сколько бы сомнений оно ни вызывало. Проверить это Вы сможете уже в ближайшее время. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Водолей

Сегодня Ваш партнер будет пытаться отвлечь Вас от важных дел, требующих сосредоточенности. Придется либо мириться с его выходками, либо твердо объяснить, почему Вам это не нравится. Главное - не раздражаться, а донести свою позицию спокойно и уважительно. Тогда Вы оба сможете найти компромисс.

Рыбы

Отличный день для романтического свидания в особенном месте, где Вы сможете полностью отдаться нежным чувствам и насладиться обществом любимого человека. Пусть это напомнит Вам о самых счастливых моментах вашей любви или станет началом прекрасной совместной истории, о которой Вы так долго мечтали.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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