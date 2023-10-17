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Любовный гороскоп на сегодня, 18 октября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 18 октября 2023 года по знакам зодиака

22:48, 17 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня ожидается по-настоящему необычный день в плане личных отношений для представителей знака Овна. Вы получите предложение, которое будет очень приятно удивлять и радовать. Скорее всего, оно будет связано с чем-то интимным и личным в вашей жизни. Но не спешите сразу принимать или отвергать это предложение. У вас есть немного времени все обдумать и взвесить, так что используйте его мудро и рассудительно, чтобы в итоге принять верное решение.

Телец

Представителям знака Телец сегодня стоит задуматься о том, не слишком ли они зависимы от своей второй половинки. Конечно, здорово, что вы не мыслите себя без него/нее и считаете, что вам обязательно нужно быть вместе. Но ваш партнер тоже имеет право иногда побыть в одиночестве, без вас. Так что начинайте морально готовить себя к этому уже сегодня, чтобы завтра, если такая ситуация возникнет, вы были к ней готовы и отнеслись с пониманием.

Близнецы

У Близнецов сегодня ожидается встреча с человеком из прошлого, с которым раньше были романтические отношения. За время, прошедшее с последней встречи, наверняка многое изменилось в вашей жизни и жизни этого человека. Тем не менее, эта встреча даст вам шанс освежить былые воспоминания и даже извлечь из них что-то полезное для настоящего.

Рак

У любимого человека Рака сегодня появится удивительная, светлая и неожиданная идея, которая увлечет и его самого, и вас, если он сумеет увлекательно ее преподнести. Так что день обещает быть интересным и наполненным множеством положительных эмоций.

Лев

Львам и их партнерам предстоит немного впасть в детство, вспомнить себя пятилетними малышами. Ваше поведение может сильно отличаться от того, как ведут себя взрослые, зрелые люди. Но зато будет весело и легко, особенно когда вы вместе и можете дурачиться сколько душе угодно.

Дева

Для Девы звезды не могут точно предсказать, что ждет в личной жизни в этот день. Он будет полон неожиданностей, даже галактика будет с интересом наблюдать за каждым вашим действием в сфере отношений. Поэтому сегодня как никогда ваша личная жизнь целиком в ваших руках.

Весы

У Весов сегодня с партнером будет слишком много практических дел и забот, вы просто не сможете уделить друг другу столько внимания, сколько хотелось бы. Поэтому лучше запланировать романтическое свидание на другой, более спокойный день. Порой надо сосредоточиться на серьезных вещах и правильно расставлять приоритеты.

Скорпион

Любимый человек Скорпиона захочет сегодня сделать для вас что-то особенное и приятное. Ваша задача - отреагировать максимально бурно и положительно, чтобы оправдать его ожидания. Тогда получится настоящий праздник на двоих, который принесет радость каждому.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам сегодня во чтобы то ни стало сохранять позитивный настрой, улыбаться и радоваться жизни. Тогда проблемы и неприятности решат, что они явно не к вам, и обойдут стороной. Если ваш любимый человек последует вашему примеру, день можно будет считать вполне благополучным, хотя ему это сделать сложнее.

Козерог

Козерогам и их парам звезды советуют сегодня по возможности устроить "день лентяя" или хотя бы вечер в честь этого благородного занятия. Пусть хоть маленький островок тишины и покоя подарит вам тепло и уют на фоне этого суетного мира.

Водолей

Водолеям не стоит доводить ситуацию в отношениях до критической точки, когда уже ничего нельзя будет исправить. Лучше решать проблемы прямо сейчас, желательно в первой половине дня. Ваш любимый человек, скорее всего, тоже этого хочет, просто по каким-то причинам вам об этом пока не говорит.

Рыбы

Любимому человеку Рыб сегодня не придется долго уговаривать вас принять от него помощь. Вы с радостью ее примете, потому что другого выхода просто не будет. Постарайтесь от всей души поблагодарить его за поддержку и помощь.

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

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Гороскоп на сегодня, 18 октября 2023 года, для всех знаков зодиака
Автор: Семен Подгорный
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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