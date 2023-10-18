Гороскоп на сегодня, 19 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:06, 18 окт 2023

Сегодняшний день ознаменован довольно напряженными семейными конфликтами. Каждый член семьи спешит высказать свое мнение, не задумываясь о том, что его слова могут показаться обидными и неприятными для близких. Вероятны серьезные ссоры и размолвки, которые в дальнейшем приведут к разрыву отношений и отказу от старых обязательств. К решительным действиям сегодня готовы даже те, кто обычно считает, что конфликты и ссоры нужно улаживать мирным путем.

Было бы очень полезно отвлечься от бытовых проблем, найти интересное совместное занятие, которое увлекло бы всех членов семьи. Если не зацикливаться на мелочах и не цепляться за плохое настроение, можно сделать день вполне терпимым и даже приятным.

Прогноз на завтра для всех знаков зодиака:

Овен

В вашей жизни ничего экстраординарного не происходит, и этот период спокойствия скорее радует, чем огорчает. Сегодня можно строить планы на будущее – вы адекватно оцениваете свои силы, возможности и желания. Деловые встречи проходят неплохо, хотя достижение окончательных договоренностей откладывается. Возможны споры с начальством; потребуются определенные усилия, чтобы убедить оппонентов в своей правоте.

Телец

Вы прекрасно понимаете людей в своем окружении, видите мотивы и причины даже самых странных их поступков. Этот день подходит для налаживания и восстановления взаимоотношений. Многие Тельцы умеют манипулировать людьми, но не злоупотребляют этим, предпочитая действовать открыто и честно.

Близнецы

Вы добиваетесь профессиональных высот, так как проявляете инициативу и прилагаете много усилий для реализации намеченных целей. Однако расходы слишком велики – и деньги, и энергию вы часто тратите на то, что того не стоит. К концу дня вы почувствуете истощение жизненных сил.

Рак

Неоднозначный день. Конкретных поводов для переживаний как будто нет, но вы ощущаете себя неуверенно, волнуетесь по мелочам и дестабилизируете окружающих. В таком состоянии сложно работать и получать удовольствие от общения с близкими, поэтому лучше запланировать день так, чтобы побыть наедине с собой.

Лев

Вы можете сделать день действительно успешным, если направите энергию в нужное русло. Не распыляйтесь по мелочам, займитесь тем, что для вас важно. Хороший период для решения вопросов, связанных с недвижимостью, ремонта, начала строительных работ.

Дева

Отличный день, чтобы начать воплощать планы, которые вы вынашивали в прошлом году. Не бойтесь трудностей – вы способны с ними справиться. Вряд ли кто-то придет на помощь, но вам сейчас важнее свобода действий, чем поддержка. Могут возникнуть разногласия с родственниками, которым не всегда понятны мотивы ваших поступков.

Весы

Вы можете внести в свою жизнь много нового и интересного, нужно только проявить смелость и довериться интуиции. События развиваются быстрее, чем вы ожидали, но вы успеваете разобраться в ситуации и принять верные решения. Вероятно заключение выгодных сделок.

Скорпион

Не стоит принимать важные решения на работе: есть риск, что вас обманывают люди, которым вы доверяли. Возможны серьезные разногласия с начальством. Особенно трудный день для амбициозных Скорпионов: их репутация может пострадать из-за сплетен.

Стрелец

Вероятны недоразумения – они не столько расстроят, сколько поставят в тупик. Пока вы пытаетесь разобраться в ситуации, теряются возможности, которыми можно было воспользоваться. Советы окружающих плохи, если вы ими воспользуетесь, то запутаетесь еще больше.

Козерог

Очень интересный, хоть и напряженный день. У вас много дел, но вы со всем справитесь благодаря помощи союзников. Вы не боитесь рисковать, и это существенно повышает шансы на успех. Подходящее время для начала реализации масштабных проектов.

Водолей

Сегодня вам удастся заручиться поддержкой людей, способных помочь в решении серьезных проблем, сделать почти невозможное возможным. Все, что вы делаете, привлекает внимание, у вас могут появиться новые поклонники и союзники. Полезно участвовать в общественных мероприятиях.

Рыбы

Недоброжелатели в ужасе: сегодня вы разоблачаете их и без труда одерживаете верх. Количество союзников растет – желающих разделить с вами плоды успеха предостаточно. Возможны значительные денежные поступления, которые могут превзойти ожидания.

Автор: Семен Подгорный