Любовный гороскоп на сегодня, 19 октября 2023 года по знакам зодиака

22:11, 18 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день для представителей знака Овна крайне важно тщательно расставить все личные приоритеты и безусловно включить в эту иерархию своего любимого человека. Какое бы высокое или низкое место он ни занимал в этой иерархии, главное, чтобы его позиция оставалась неизменной при любых обстоятельствах. Для Овнов сейчас на первом месте - надежность и стабильность отношений.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам заняться вместе со своей второй половинкой каким-либо общим делом, не связанным с финансовой выгодой или другими материальными интересами. Главное в этот день - сам процесс совместной деятельности, который позволит Тельцам и их партнерам лучше узнать друг друга, сблизиться и укрепить отношения.

Близнецы

Близнецам придется проявить сегодня терпение и позволить любимому человеку делать все, что ему вздумается. В противном случае не избежать нытья о том, что вы якобы ограничиваете свободу партнера и не любите его по-настоящему. Придется надеяться, что предоставленной возможностью действовать по своему усмотрению ваша вторая половинка не воспользуется во вред отношениям.

Рак

У Раков сегодня просто не будет времени предаваться душевным терзаниям и волнениям о проблемах в личной жизни или недостатках любимого человека. Звезды не знают, чем Раки могут быть настолько заняты, но факт остается фактом - у них просто не будет минуты свободного времени, чтобы переживать. И это не самая плохая ситуация, если честно.

Лев

Львам следует быть готовыми к тому, что их партнеру сегодня будет непросто разобраться в себе и понять, чего ему не хватает для абсолютного счастья. Вполне вероятно, результатом таких размышлений станет серьезный конфликт с Львом. Однако не стоит зацикливаться на этом, лучше как можно спокойнее пережить этот момент.

Дева

Любимому человеку Девы захочется проявить упрямство - он не станет ничего объяснять в своем поведении, даже если эти объяснения крайне необходимы для сохранения гармонии. Постарайтесь не давить на партнера, а деликатно дать понять, что без взаимопонимания доверительные отношения невозможны.

Весы

Для Весов сегодня важно выразить благодарность любимому человеку за все хорошее, что он делает. Стоит поблагодарить даже за то, что он старается что-то сделать, и в целом за его присутствие в вашей жизни. Иначе ваш партнер может обидеться, решив, что вы его совсем не цените.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться впечатление, что их любимый человек совсем их не понимает и не хочет понимать. Стоит тщательно проанализировать, насколько понятно и доступно вы доносите до партнера свои мысли, и понимаете ли вы его самого. Возможно, вы не желаете вникать в то, о чем он говорит.

Стрелец

Отличный день для Стрельцов, чтобы начать коллекционировать что-то вместе с любимым человеком - марки, статуэтки или что-то еще. Можно даже в шутку начать собирать своих поклонников и поклонниц. Сегодня в эту коллекцию явно должен попасть очень достойный "экземпляр".

Козерог

Козерогам может показаться, что даже находясь рядом с любимым человеком, они чувствуют себя в этот день довольно одиноко. Вы будете настроены на разные волны и говорить на разные темы. Но, несмотря на это, вы все равно будете ощущать себя вполне счастливыми.

Водолей

Водолеи сегодня будут легки в общении, практически ничто не способно вывести их из себя, разве что проигрыш любимой спортивной команды. Дети могут смело задавать в этот день Водолеям любые вопросы - они будут знать на все ответы.

Рыбы

Рыбам придется нелегко - их любимый человек сегодня будет вынужден делать нелегкий выбор между ними и своим другом или подругой. Главное - не давить, а дать возможность партнеру искренне и честно решить для себя, что ему важнее и интереснее.

Автор: Семен Подгорный