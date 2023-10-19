Гороскоп на сегодня, 20 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:40, 19 окт 2023

Сегодняшний день не самый подходящий для общения и налаживания контактов. Даже близкие люди, которые прежде отлично понимали друг друга, сегодня будут испытывать трудности в нахождении взаимопонимания. Придется вернуться к старым нерешенным проблемам, искать ответы на непростые вопросы из прошлого, от которых вы предпочли бы отгородиться. Потребуются терпение и выдержка, чтобы избежать конфликтов. Если вам необходимо вмешаться в чьи-то дела, постарайтесь сделать это максимально тактично и деликатно.

Вероятны финансовые трудности. Многие решения в области финансов окажутся ошибочными, повлекут за собой дополнительные расходы. Высок риск неудачных покупок и невыгодных сделок. Будьте осмотрительны и осторожны.

Давайте посмотрим предсказания для знаков зодиака на завтрашний день:

Овен

Вам удастся справиться со сложными задачами, приблизиться к достижению профессиональных целей. Помните, что не все ответы лежат на поверхности. До по-настоящему ценной информации придется докопаться. Деловые переговоры пройдут неплохо, но полное взаимопонимание с партнерами сохранится недолго.

Телец

Благоприятный день для новых начинаний, направленных на помощь людям и улучшение чужой жизни. Но и те Тельцы, которые заняты исключительно собой, добьются успеха, пусть и приложив бóльшие усилия.

Близнецы

Перед вами встанут непростые, но интересные задачи. Решая их, вы получите ценный опыт и завяжете полезные знакомства. Не отказывайтесь от участия в конференциях и публичных выступлений – ваши идеи найдут отклик. Возможна смена работы, в том числе возвращение туда, где вы когда-то плодотворно трудились.

Рак

День мог бы пройти спокойно, если бы вы равнодушно относились к чужим проблемам. Но Раки стремятся к счастью и гармонии для всех, поэтому сегодня активно борются за справедливость. К вам присоединяются единомышленники, и вместе вы добиваетесь перемен.

Лев

Придется иметь дело с людьми, которые никому не верят на слово. Поэтому обещания и смелые заявления необходимо подтверждать конкретными действиями и достижениями. Но для вас это не составит труда.

Дева

День обещает быть нелегким. План, на который вы возлагали надежды, провалился, и требуется срочно найти альтернативу. У вас есть единомышленники, но проявлять инициативу придется вам. Принимайте решения и берите на себя ответственность.

Весы

Крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Вы мечетесь из крайности в крайность, часто меняете решения без видимых причин. Мелочи выводят из равновесия, вы перенервничаете. Возможны проблемы с учебой.

Скорпион

Раздражает замедленность событий, хотя хочется действовать. Вы торопите других и сами спешите, не замечая ошибок, которые потом придется исправлять.

Стрелец

Получится решить множество мелких задач, которые долго вас пугали. Можно взяться и за что-то масштабное, но только при поддержке надежных союзников. Действовать в одиночку рискованно. Занимайтесь простыми делами, если вынуждены рассчитывать только на себя.

Козерог

Придется много времени уделить полезному, но скучному занятию. Выполнять неинтересную работу тяжело, из-за этого Козероги становятся раздражительными, болезненно реагируют на критику. Постарайтесь найти себе более увлекательное дело, и жизнь заиграет яркими красками.

Водолей

Приятный день, когда цели достигаются легко, а проблемы решаются быстро. Нет грандиозных побед, зато вы останетесь довольны ходом событий. Будьте готовы защитить свои интересы от недоброжелателей, попытавшихся вмешаться в вашу личную или профессиональную жизнь.

Рыбы

Много интересных встреч ждет вас сегодня. Не торопитесь судить о новых знакомых - они могут оказаться лучше, чем кажется. Велика вероятность начала романтических отношений и даже любви с первого взгляда. Возможны разногласия с начальством, но вы сможете отстоять свое мнение.

Автор: Семен Подгорный