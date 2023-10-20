Гороскоп на сегодня, 21 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

23:50, 20 окт 2023

День обещает множество интересных событий. Хотя благоприятные тенденции и не будут слишком сильными, добиться определенных успехов вполне реально. Главное - проявить готовность идти на компромиссы ради плодотворного сотрудничества, пожертвовать своими амбициями во имя общего успеха. Сегодня не лучшее время для демонстрации лидерских качеств, зато исполнительность, старательность и миролюбие будут как нельзя кстати.

Сохранить гармонию в личных отношениях будет непросто: придется сглаживать острые углы, разряжать напряженные ситуации шуткой, терпеливо выслушивать критику. Лучше избегать ссор, поскольку даже незначительный конфликт, возникший сегодня, может иметь долгосрочные негативные последствия.

Овен

Предстоит сложный день. Вы будете с трудом находить общий язык с окружающими, стараться по возможности избегать лишних контактов. Но и в одиночестве добиться успеха вряд ли получится, лучше принять участие в совместных проектах, хотя это и потребует определенных усилий. Старайтесь максимально сдерживать эмоции в разговорах, а в критике будьте предельно корректны.

Телец

Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. Неважно, что поможет расслабиться - аутотренинг, йога или работа, требующая полной концентрации. Главная задача сегодня - не выйти из себя, скрыть истинные эмоции.

Близнецы

Будет нелегко удержаться от опрометчивых поступков и рискованных ситуаций. Кажется, инстинкт самосохранения решил взять выходной, а вот жажда острых ощущений работает на полную. Лишь немногие Близнецы проведут этот день без приключений. Высок риск неудачных сделок и финансовых потерь. Лучше отложить решение вопросов, связанных с недвижимостью.

Рак

Можно спокойно заниматься запланированными делами - серьезных препятствий не предвидится. Не стоит доверять важные задачи другим: вы справитесь с ними лучше и быстрее. Возможны разногласия на работе, руководителям-Ракам будет непросто найти общий язык с подчиненными, но это не помешает плодотворно трудиться.

Лев

Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие. Да, день не самый благоприятный и легкий, но совсем уж безнадежным его назвать нельзя. Проявите терпение, не форсируйте события, даже если речь идет о чем-то чрезвычайно важном. Рисковать и ставить на карту дорогое вам не стоит.

Дева

Будет непросто отделить главное от второстепенного в череде событий этого дня. Возможно, потребуется чей-то совет, чтобы с этим справиться. Прислушивайтесь к мнению людей старшего поколения - их жизненный опыт вам пригодится.

Весы

Проявив настойчивость, можно добиться успеха в профессиональной сфере, но легкой победы ждать не стоит. Вероятен карьерный рост, однако не сразу получится освоиться на новой должности, да и завистники постараются досадить. Берегите репутацию - недоброжелатели готовы нанести по ней серьезный удар.

Скорпион

Очень благоприятный день. Используйте его, чтобы воплотить смелые планы и замыслы. У вас отлично получается даже то, за что беретесь впервые. Прекрасное время для обучения чему-то новому. Полезным окажется общение с мудрыми и опытными людьми.

Стрелец

Возникнут трудности, но все они будут преодолены. Уделите особое внимание общению с партнерами, коллегами, единомышленниками. Пока вас не смущает некоторая прохлада в отношениях, ведь с задачами вы справитесь самостоятельно. Но если сейчас не разрушить "стену", позже можете оказаться в одиночестве в действительно сложный момент.

Козерог

Подходящий день для решения любых проблем: вы сосредоточены, серьезны, ваши суждения взвешенны, действия продуманны. Есть шанс справиться с задачами, непосильными для других. Не спешите доверять новым знакомым - велик риск, что они вас подведут.

Водолей

Не расстраивайтесь из-за утренних неприятностей – они быстро забудутся и не принесут серьезных последствий. С каждым часом усиливается позитивное влияние, вы чувствуете себя увереннее, охотнее поддерживаете чужие планы и идеи. Ваше обаяние производит впечатление на окружающих.

Рыбы

Предстоит сложный эмоциональный день. Вы можете расстроиться из-за мелочи, поссориться с близким человеком из-за пустяка. Велик риск серьезного конфликта на работе, который в дальнейшем приведет к необходимости искать новое место.

Автор: Семен Подгорный