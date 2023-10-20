Любовный гороскоп на сегодня, 21 октября 2023 года по знакам зодиака

23:54, 20 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет крайне сложно разобраться в своих чувствах и понять, где проходит тонкая грань между дружбой и любовью. Эта неопределенность может привести к недопониманию и осложнить отношения между вами. Ваша задача - четко обозначить разницу между этими понятиями как для себя, так и для него, чтобы в дальнейшем переход от дружеских отношений к любовным не вызывал никакой путаницы и недомолвок.

Телец

Сегодня придется тщательно все обдумать и решить, насколько вам действительно нужны эти отношения без будущего с человеком, который вам нравится. Необходимо взвесить все плюсы и минусы, допросив при этом не только логику и рассудок, но и свою душу с сердцем. Возможно, стоит отказаться от этих приятных, но тщетных отношений ради чего-то более серьезного в будущем.

Близнецы

Даже не пытайтесь сегодня переубедить свою вторую половинку в чем-либо. Для нее есть только две точки зрения: ее собственная и неправильная. Любые контраргументы вызовут у нее лишь раздражение и гнев. Зачем вам это нужно? Попробуйте принять ее видение ситуации, возможно, это будет проще, чем бороться.

Рак

Сегодня вашему любимому человеку будет очень нелегко простить какую-то обиду, шутку или неосторожный поступок с вашей стороны, к которому вы не придаете большого значения. Однако это сильно заденет и расстроит вашу вторую половинку, заставив многое переосмыслить, причем далеко не в позитивном ключе.

Лев

Сегодня велик риск влюбиться в человека значительно старше себя. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив лишь чувство восхищения и стремление стать лучше. А может быть, все окажется гораздо серьезнее и даже взаимно. В любом случае, стоит попробовать, ведь такие отношения могут многому научить.

Дева

Сегодня ваш любимый человек будет в отчаянии, ему покажется, что весь его мир рухнул и уже никогда не будет прежним. Постарайтесь успокоить его, заверить, что пока вы рядом, ничего по-настоящему страшного не может случиться. Пусть это не слишком логично, зато именно то, что ему сейчас нужно услышать.

Весы

Сегодня вашей второй половинке будет трудно понять ваши желания и намерения. Ей они покажутся нелогичными, неправильными и надуманными. Приложите усилия, чтобы донести до нее их глубокий смысл и целесообразность, и главное – ваше трепетное к ним отношение.

Скорпион

Сегодня забудьте обо всех делах и условностях, и в какой-то момент пригласите своего любимого человека на танец. Пусть это будет не бал, а всего лишь кухня или гостиная, где играет музыка из маленького приемника – главное не обстановка. Главное – сам танец, который еще больше сблизит вас.

Стрелец

Сегодня события в вашей личной жизни будут развиваться настолько стремительно, что потребуют от вас мгновенной реакции и необычайной гибкости, иначе вы рискуете не успеть за бегом событий и упустить уникальный шанс от судьбы.

Козерог

Сегодня ваш любимый человек с легкостью поймет ваши мотивы и намерения, так что даже не пытайтесь его обмануть или хитрить - рано или поздно вас все равно выведут на чистую воду. Постарайтесь быть максимально искренними в отношениях.

Водолей

Сегодня то, насколько удачно сложится день в личной жизни, целиком зависит от вашей решительности. Робость и нерешительность могут только навредить, ведь из-за них вы не скажете любимому то, что чувствуете, или не познакомитесь с понравившимся человеком. А сегодня это особенно важно.

Рыбы

Сегодня ваш любимый захочет сказать вам что-то очень приятное, чего никогда прежде не говорил. Отнеситесь к этому с пониманием и уважением, оцените его старания доставить вам радость. Тогда в дальнейшем он будет чаще стремиться сделать вас счастливым.

Автор: Семен Подгорный