Гороскоп на сегодня, 22 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:20, 21 окт 2023

Сегодняшний день благоприятен для теплых встреч с друзьями, веселого времяпрепровождения в большой и дружной компании. Не стоит бояться пробовать что-то новое, экспериментировать: звезды готовы подбодрить и поддержать всех смельчаков, готовых к переменам. Многие деловые начинания могут оказаться весьма успешными, не стоит опасаться смешивать коммерческие интересы и личные отношения.

Однако в сфере романтических чувств возможны серьезные трудности. Привязанности будут проверены на прочность, и далеко не все пары, которые долгое время жили безмятежно, с честью выдержат это испытание. Легкомысленные натуры могут совершить опрометчивые, необдуманные поступки, о которых впоследствии непременно пожалеют.

Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака:

ОвенПостарайтесь настроиться на серьезный лад уже с самого утра и заботьтесь о близких не меньше, чем о себе. Повышается творческий потенциал, открываются новые возможности для успехов в неизведанных до сих пор сферах деятельности. День прекрасно подходит для совместной работы с более опытными коллегами и партнерами по бизнесу – их знания и умения могут оказаться очень полезными для вас.

Телец

Вы ищете новых ярких впечатлений, однако пытаетесь найти их не совсем там, где следовало бы. Сегодня ваше поведение отличается некоторой безответственностью, а поступки – необдуманностью. Представители знака могут попадать в неловкие ситуации, делать неуместные замечания. Все подобные «приключения» заканчиваются благополучно, но доставляют немало волнений.

Близнецы

Хотя эмоциональный фон сегодня нестабилен, вам удастся сохранить спокойствие, не поддаться на провокации, принять взвешенное решение. Это благоприятный день для новых начинаний в профессиональной сфере, перед бизнесменами откроются новые перспективы. Можно заключать сделки, подписывать договоры о долгосрочном сотрудничестве.

Рак

Очень удачный день для любых полезных дел. Высок интеллектуальный потенциал, это позволяет быстро справляться даже с самыми сложными задачами. Вы – безусловный лидер, это отметят и оценят все, с кем вы будете общаться сегодня. Можно возглавить команду единомышленников и взяться за какой-то творческий проект.

ЛевЭтот день будет ознаменован значительными достижениями в работе. Даже если перед вами стоят очень непростые задачи, вы блестяще справитесь с их решением. Кто-то может позавидовать вашим успехам, но причинить вред не сможет. День хорош для делового общения и встреч с влиятельными людьми.

Дева

Вы сегодня энергичны, полны сил, настроены решительно – так что вряд ли кто-то или что-то помешает вам добиться цели. Но путь к успеху не будет легким; приготовьтесь к тому, что придется и бороться, и противостоять сильному противнику, и отстаивать свою точку зрения в нелегких спорах. Как ни странно, чем больше у вас разнообразных дел, тем лучшие результаты вы получите.

Весы

Спокойный и хороший день, большая часть которого пройдет именно так, как вы пожелаете. Вы руководствуетесь здравым смыслом, оставляя эмоции в стороне, а потому не попадаете в ловушки, расставленные недоброжелателями, не совершаете роковых ошибок. Иногда придется отвлечься от собственных дел, чтобы прийти кому-то на помощь, но вас это ничуть не обременит.

Скорпион

Сегодня звезды готовы поддержать вас в любом начинании. Поэтому стоит заниматься именно теми делами, в которых вам важно добиться результата. Оставьте рутинные задачи и текущие вопросы – сейчас они будут лишь отвлекать от того, что действительно имеет значение. Очень хорошо этот день подходит для любых встреч: в умении находить общий язык с людьми и располагать их к себе у вас сегодня нет равных.

СтрелецДень достаточно непростой, но вы справитесь со всеми трудностями, если сохраните спокойствие, не дадите эмоциям взять верх над здравомыслием. Раздражительность, возможная в середине дня, может стать причиной конфликтов, но вы сумеете сгладить острые углы, умело использовав свое обаяние. Будьте осторожны в общении с представителями противоположного пола, не флиртуйте слишком активно: есть риск обзавестись назойливым поклонником, который, не добившись взаимности, начнет отравлять вам жизнь.

Козерог

Благоприятный день для встреч с деловыми партнерами и обсуждения вопросов долгосрочного сотрудничества. Можно приступать к реализации новых бизнес-проектов, в том числе тех, в успех которых, кроме вас, никто не верит. Звезды на вашей стороне, и со многими задачами вы справляетесь быстрее обычного.

Водолей

Соблазн взяться сразу за все дела, решить накопившиеся проблемы и сдвинуть горы велик, но куда разумнее поступят Водолеи, которые предпочтут действовать последовательно, осторожно, без спешки. Очень важно не поддаваться на провокации и уговоры, принимать решения самостоятельно; как ни странно, особенно убедительными сегодня могут показаться аргументы людей, которые руководствуются лишь собственными интересами и не желают вам добра.

Рыбы

Влияние позитивных тенденций сильно, однако мелкие неприятности способны вывести вас из равновесия, если вы воспримете их слишком близко к сердцу. Отделите главное от второстепенного, сосредоточьтесь на действительно важных вещах, и вы поймете, что все перемены – к лучшему.

Автор: Семен Подгорный