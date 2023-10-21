Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2023 года по знакам зодиака

22:25, 21 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день наполнен ностальгией и воспоминаниями о прошлом. Почему бы не вспомнить свою первую школьную любовь? Или не первую, а самую сильную и яркую - не столь важно. Позвоните ей и поделитесь приятными воспоминаниями. Она наверняка обрадуется звонку и захочет встретиться. Свидание можно назначить в том самом дворе, где вы когда-то гуляли, под тем же деревом, которое помнит ваши невинные поцелуи. А может быть, вы даже сможете надеть тот же самый наряд, в котором кружили голову своей первой любви. Пусть это будет путешествие в прошлое, полное теплых чувств и радости.

Телец

Сегодня вам следует тщательно контролировать каждый свой шаг и поступок. Иначе за вас это будет делать ваш любимый человек, что принесет ему лишь разочарование и усталость. Придется немного сдержать себя и действовать осознанно, не поддаваясь импульсивным порывам. Проявите заботу о своей второй половинке и избавьте ее от необходимости за вами приглядывать. Дайте почувствовать, что она может на вас положиться.

Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему складывается именно такое отношение окружающих. Но вы, как близкий и заинтересованный человек, в силах донести до него причины. Объясните максимально доступно и тактично, не причиняя лишней обиды. Помогите разобраться в ситуации и найти решение, которое улучшит взаимопонимание с другими людьми. Ваша поддержка и мудрый совет будут очень кстати.

Рак

У Раков сегодня наблюдается затишье на семейном фронте: нет ссор из-за бытовых мелочей, споров о том, кто должен мыть посуду или выносить мусор. Наслаждайтесь миром и покоем, царящими в отношениях. Однако ближе к вечеру возможна короткая вспышка раздражения, поэтому не стоит раздувать конфликт из пустяков. Проявите мудрость, уступите в мелочах, чтобы сохранить гармонию.

Лев

Сегодня выяснится, что ваш любимый человек гораздо более практичен и приземлен, чем могло показаться изначально. Значит, ему будет не очень интересно с вами любоваться луной на берегу моря. Зато можно спокойно отправиться вместе в какое-нибудь приключение! В конце концов, самое важное - это ваши отношения, а не романтические декорации. Цените то, что у вас есть, и идите по жизни рука об руку.

Дева

Сегодня ваш любимый человек захочет что-то исправить в вас и вашей жизни, но вряд ли сможет добиться позитивных результатов. Скорее всего, его попытки лишь разозлят и обидят вас. Лучше упредить его желание переделать вас под себя. Объясните, что вы цените свою индивидуальность. Возможно, вам стоит больше узнать друг о друге, чтобы строить отношения с учетом особенностей и желаний каждого.

Весы

Сегодня Весам могут предложить увлекательную программу на вечер, но придется выбирать между развлечением и обещанием провести время с семьей. Пусть победит чувство долга, и вы не пожалеете. В кругу любимых людей вы получите не меньше позитива, чем на вечеринке с друзьями. Те вряд ли весело проведут время без вас. А семейный вечер доставит радость всем домочадцам.

Скорпион

Сегодня ваш любимый человек захочет удивить вас, показав мир с неожиданной стороны. Ради этого он готов пойти на многое. Не забудьте выразить свое восхищение его стараниями и идеями - ваша реакция для него очень важна. Почувствуйте себя открытым новым впечатлениям и готовым к приключениям. Это поможет вашим отношениям обрести свежесть и яркость.

Стрелец

Сегодня ваш любимый человек будет в недоумении от ваших действий и поведения. Он будет задавать вопросы, пытаясь понять мотивы, но вряд ли сможет дойти до истины самостоятельно. Поэтому честно и открыто объясните свою позицию, поделитесь переживаниями. Это поможет избежать недопонимания и укрепит доверие в отношениях.

Козерог

Задумайтесь сегодня, хотите ли вы построить с любимым человеком крепкие долгосрочные отношения. Если да, можно начать класть фундамент прямо сейчас. Если нет, возможно, стоит поставить точку в нынешних отношениях и искать то, что действительно отвечает вашим потребностям и желаниям. Честный разговор с самим собой поможет прояснить ситуацию.

Водолей

Сегодня вы встретите человека, с которым сразу почувствуете духовную близость и взаимопонимание даже без слов. Цените такую связь, даже если между вами не может возникнуть романтики. Не упускайте возможности общения - этот человек может стать вашим наставником и другом на долгие годы.

Рыбы

Ваш любимый сегодня захочет продемонстрировать, насколько он самостоятелен и умен, чтобы вы им гордились. Однако его старания могут вызвать обратный эффект. Постарайтесь сдержать раздражение и досаду. Возможно, вашей второй половинке просто не хватает внимания и знаков вашей любви. Проявите теплоту и заботу, чтобы укрепить уверенность в ваших чувствах.

Автор: Семен Подгорный