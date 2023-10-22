Гороскоп на сегодня, 23 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

21:30, 22 окт 2023

Сегодняшний день очень благоприятен для общения и налаживания гармоничных отношений с окружающими. Даже люди, которые недавно находились в ссоре, сегодня с легкостью найдут общий язык и поймут друг друга. Проявите искренний интерес к нуждам близких, позаботьтесь о них, и это поможет избежать конфликтов и установить доверительные отношения. У вас есть шанс сделать приятный сюрприз или подарок любимому человеку, чтобы порадовать его.

День также благоприятен для поездок. Те, кто сегодня отправляется в путешествие за границу, получат массу положительных эмоций и впечатлений. Люди творческих профессий сегодня будут особенно в ударе - у них появится множество свежих интересных идей.

Гороскоп на завтра для каждого знака Зодиака:

ОвенВо второй половине дня у Овнов возможно снижение жизненной энергии и наступление усталости. Не исключено недомогание. Лучше отказаться от серьезных физических нагрузок в этот день. Следите за своим рационом - откажитесь от тяжелой, жирной пищи, алкоголя. Рекомендуется пить больше соков и зеленый чай.

Телец

День для Тельцов начинается очень оптимистично. Вы чувствуете прилив сил и уверенности, с энтузиазмом беретесь за любые задачи. Но есть риск переоценить свои возможности и взваливать на себя слишком много. Поэтому в середине дня возможны неприятности из-за чрезмерной самоуверенности. Будьте предусмотрительнее.

Близнецы

Признайтесь себе, что вы переоценили свои силы и теперь оказались в сложной ситуации. Не ждите, что проблемы решатся сами собой. Начинайте активно искать выход. Некоторым Близнецам придется просить прощения у обиженных ими людей - это будет неприятно, но необходимо.

Рак

У Раков сегодня значительные успехи в работе, превосходящие ожидания. Вы добиваетесь прогресса в делах и решаете проблемы, которые долго мешали вам продвигаться вперед по карьере. Вы чувствуете, что ваши идеи по душе влиятельным людям. Отличный день для переговоров и обсуждения долгосрочного сотрудничества.

ЛевСегодня не самый удачный день для делового общения у Львов. Если нельзя перенести встречи, будьте особенно осторожны в высказываниях, не давайте обещаний, не поддавайтесь на провокации. Важно сохранять спокойствие, иначе не избежать конфликта.

Дева

Хотя не все идет гладко, Девы не теряют уверенности в себе, что очень помогает сегодня. Окружающие замечают ваши таланты, только если вы их покажете, а на ошибки с радостью указывают. Но относитесь к этому с юмором – главное, вы-то знаете свою цену.

Весы

У Весов сегодня высокий творческий потенциал, день удачен для сферы искусств. Возможны финансовые сложности, но не пытайтесь решить их, взяв кредит. Также избегайте рисков.

Скорпион

Скорпионы сегодня добьются успеха, если будут действовать самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь. Взаимодействие с другими может быть эффективным, но психологически некомфортным: возможны частые конфликты, особенно с женщинами. День не подходит для смешения личных и деловых отношений.

СтрелецУ Стрельцов сегодня преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно. Вы производите прекрасное впечатление на окружающих, есть шанс понравиться давно нравящемуся человеку. День хорош как для начала новых отношений, так и для восстановления старых.

Козерог

Козероги сегодня плохо ладят с женщинами, даже с теми, кто раньше их поддерживал. Разногласия могут привести к полному разрыву отношений. Обстановка на работе напряженная, вы чувствуете, что коллеги что-то скрывают, но попытки выяснить правду вряд ли принесут результат.

Водолей

Водолеи сегодня склонны доверять ненадежным людям, что приводит к потерям. Могут возникнуть проблемы у тех, кто учится. Приходится иметь дело и сталкиваться с неприятными людьми, сдерживая раздражение. Некоторых могут даже подстерегать проблемы со здоровьем из-за стресса.

Рыбы

Проведите утро в спокойной обстановке, не перегружая себя лишней информацией. Сегодняшняя энергетика не располагает к резким действиям. Лучше заняться домашними делами, подумать о благоустройстве жилища. Чтение и созерцание принесут душевное равновесие.

Автор: Семен Подгорный