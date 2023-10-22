Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2023 года по знакам зодиака

21:34, 22 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы почувствуете, что исчерпали все возможности для решения текущего конфликта. Ваш партнер также это осознает. Значит, вам потребуется посторонняя помощь, чтобы разрешить накопившиеся проблемы.

Телец

Сегодня ваш любимый человек будет полагаться на вас больше, чем обычно. Это заставит вас серьезно задуматься, насколько он самостоятелен и способен выживать в повседневной рутине без вас. Возможно, стоит дать ему шанс решить что-то самому?

Близнецы

Сегодня вашему любимому будет сложно сосредоточиться из-за постоянных радостных или печальных мыслей о вас. Постарайтесь исчезнуть из его грез хотя бы на день.

Рак

Кто бы мог подумать - сегодня злейшим врагом ваших отношений станет телевизор или компьютер. Ваш любимый предпочтет их общество вашему. Впрочем, этому можно воспрепятствовать: уезжайте заранее туда, где экранам просто не будет места.

Лев

Если вы будете откладывать решение проблем в надежде на лучшие времена, весь груз ляжет на плечи вашего любимого. Постарайтесь облегчить его участь, взяв часть ноши на себя.

Дева

Сегодня вашему любимому будет нелегко говорить о чувствах. Тем не менее, он попытается - облегчите ему эту непростую задачу.

Весы

Сегодня любое ваше слово окажет на любимого человека поистине волшебное воздействие. Оно либо заставит его делать так, как вы считаете нужным, либо совершенно наоборот. Трудно управлять таким мощным оружием с непредсказуемым эффектом, зато интересно.

Скорпион

Даже если вы давно не ребенок, в вас осталось что-то детское. Сегодня оно проснется и заявит о себе. Придется уделить ему внимание - и вам, и вашему любимому, иначе может вспыхнуть настоящий бунт.

Стрелец

Сегодня ваш любимый не захочет разбираться в причинах ваших поступков и мотивах. Лучший выход - просто принять друг друга целиком, без объяснений.

Козерог

Сегодня в вашей жизни произойдет событие. Возможно, неприятное, но вы переживете! Стали мудрее и разборчивее. Впредь чаще вспоминайте: себя надо любить больше, чем партнера. И уважать себя - это должное, а не подарок.

Водолей

Сегодня велика вероятность встретить долгожданного человека, который может стать вашей судьбой. Главное - не упустить его в толпе.

Рыбы

Сегодня будет нелегко смириться, что любимый увлечен кем-то еще. Ревность - естественное чувство. Придется с этим справиться и ужиться хотя бы на день.

Автор: Семен Подгорный