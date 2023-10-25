Гороскоп на сегодня, 26 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:42, 25 окт 2023

Сегодняшний день обещает множество возможностей и благоприятных обстоятельств. Вы можете смело браться за новые начинания, особенно если они действительно вас вдохновляют. Интуиция подскажет, на чем стоит сосредоточить усилия для достижения успеха.

Вероятен значительный прогресс в обучении и освоении сложных дисциплин. Встречи и переговоры могут пройти очень удачно. Вы с легкостью отделите главное от второстепенного, оставите эмоции в стороне. Благодаря этому дискуссии будут конструктивными. Люди со схожими целями и взглядами быстро найдут общий язык и возникнет взаимная симпатия.

ОвенНеобходимо копнуть глубже в поисках ответов на сложные вопросы. Поверхностные решения могут быть обманчивыми. Возможны конфликты с начальством и влиятельными людьми. Придется рассчитывать только на себя, но Овны с этим справятся.

Телец

Профессиональные достижения возможны при правильной оценке конкурентов. Они могут быть хитры и опасны, но вы найдете способ одержать верх. Есть шанс сменить работу на более высокооплачиваемую, хотя она потребует и больше времени.

Близнецы

Ваше влияние на окружающих растет, многие готовы следовать за вами. Это льстит, но накладывает и ответственность за тех, кто считает вас лидером. Некоторые Близнецы раздражаются и вступают в ссоры с союзниками.

РакВы осторожны и внимательны к деталям. Тревога о будущем мешает сосредоточиться на текущих задачах. Хотя поступают интересные предложения, трудно решить, стоит ли на них соглашаться. Не тяните с выбором, иначе кто-то может опередить.

Лев

Хороший день для поездок и перемен. Важно двигаться вперед, проявляя решимость. Вдохновляйте окружающих на подвиги, поддерживайте тех, кто оказался в сложной ситуации.

Дева

Могут посетить гениальные идеи. Высокий интеллектуальный потенциал позволит решить самые сложные задачи. Прекрасный день для учебы, чтения, расширения кругозора. Ярко проявятся организаторские способности.

ВесыБудьте уверены в своей правоте, не меняйте решений под чужим влиянием. Можно заниматься оформлением документов и приведением дел в порядок. Вероятно неожиданное решение давних проблем.

Скорпион

Придется больше заниматься чужими заботами. Это пойдет на пользу – вы найдете решения интуитивно. Лучше планировать встречи на середину дня, тогда общение будет наиболее успешным.

Стрелец

Возможны неблагоприятные перемены на работе. Но терпение и твердость помогут пережить этот период. Избавляйтесь от ненужного – это освободит место для лучшего.

Козерог

Не критикуйте окружающих слишком строго. Проявите снисходительность к слабостям других, и день пройдет успешно. На критику реагируйте спокойно, скорее всего, вас просто неправильно поняли.

Водолей

Хороший день для воплощения давних планов и начала многообещающих проектов. Не обращайте внимания, если окружающие не одобряют ваши затеи – действуйте так, как считаете нужным.

Рыбы

Подходящий день, чтобы уладить финансовые и имущественные вопросы. Вас не провести, вы все тщательно проверите. Возможны встречи с влиятельными людьми.

Автор: Семен Подгорный