Любовный гороскоп на сегодня, 29 октября 2023 года по знакам зодиака

22:51, 28 окт 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Неожиданно для себя Вы обнаружите, что начали забывать некоторые очевидные вещи о привычках, предпочтениях и других особенностях характера Вашей второй половинки. Придется либо активно вспоминать подзабытые детали, либо попросить любимого человека освежить Вашу память - если, конечно, это не вызовет у него обиду.

Телец

Кажется, вдохновение в отношениях Вас покинуло надолго. Даже самые романтические отношения будут казаться сегодня скучными и обременительными. Возможно, настало время сделать перерыв в общении с любимым человеком, хотя бы на один день.

Близнецы

Сегодня Ваш партнер захочет узнать некоторые подробности о Вашей личной жизни до его появления. Постарайтесь честно рассказать о своем прошлом, но так, чтобы это польстило его самолюбию и не вызвало ревности.

Рак

Если сегодня возникнет разногласие с любимым человеком, Вам на помощь придет друг. Возможно, он не даст совета, но поможет снять напряжение и отбросить досадные мелочи, которые мешают отношениям.

Лев

Сегодня постарайтесь не нервничать и не переживать. Ни одно событие не стоит Ваших нервов и слез. Плохое настроение негативно отразится и на второй половинке, а огорчать любимого человека совершенно бессмысленно.

Дева

Существует риск серьезно поссориться сегодня с другом из-за партнера. Впрочем, выбирать между ними, скорее всего, не придется. Примирение будет непростым, но рано или поздно произойдет.

Весы

Не забудьте о былой любви, даже если очень захотите. Прошлое может ворваться в Вашу жизнь волной ностальгии. Будьте готовы к такому нашествию воспоминаний и продумайте способы справиться с ними.

Скорпион

Вас ждет насыщенный день. Найдите место любви и романтике, если запланируете заранее. Не оставляйте партнера в стороне, пригласите его разделить с Вами радость жизни, яркие события и волнения!

Стрелец

Любимый человек захочет обсудить с Вами громкую новость дня. Даже если Вас это не интересует, выслушайте его, иначе не избежать ссоры.

Козерог

В партнере Вас будет раздражать сегодня черта, которая раньше нравилась. Это вызовет необъяснимое чувство злости. Но помните, что любовь и ненависть – две стороны одной медали.

Водолей

Уверены ли Вы, что Ваша вторая половинка относится к друзьям только как к друзьям? Будьте внимательнее, но не устраивайте сцен ревности. Лучше поговорите с самим другом, а не с любимым человеком.

Рыбы

Сегодня слова о любви бесполезны, нужны конкретные действия и знаки внимания. Если идете с романтическим визитом, возьмите с собой что-то полезное вместо цветов и конфет.

Автор: Семен Подгорный