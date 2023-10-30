Гороскоп на сегодня, 31 октября 2023 года, для всех знаков зодиака

21:46, 30 окт 2023

День сегодняшний, несмотря на отсутствие серьезных проблем, обещает быть довольно беспокойным. Надеяться, что всё сложится само собой так, как вам нужно, было бы ошибкой. Возможны финансовые и имущественные трудности, ссоры с близкими из-за денег. Новые знакомства могут не оправдать ожиданий или обернуться злоупотреблением вашей добротой.

Лучший способ избежать неприятностей – проявить осторожность. Тщательно обдумывайте каждый шаг и возможные последствия, не рискуйте понапрасну – и сможете не допустить ошибок. Будьте верны своим принципам. Если вы пойдете сегодня против совести, потом об этом пожалеете.

Овен

День подходит, чтобы проявить лучшие качества характера. Решительность и смелость помогут достичь целей и очаровать любимого человека. Возможны позитивные перемены в отношениях со старшими родственниками, шанс уладить старые конфликты.

Телец

Этот день будет напряженным, предстоит решить множество непростых задач. Возможны серьезные сложности на работе, рассчитывать на чью-то помощь не приходится. Есть риск конфликта с человеком, на которого вы привыкли полагаться. Вероятны финансовые потери.

Близнецы

Придется определиться, с кем продолжать деловые и дружеские отношения. Чужие ошибки могут дорого вам обойтись. Лучше всего помочь тем, кто ищет поддержки и испытывает нужду. Благотворительность укрепит положение в обществе и даст чувство правильно выбранного пути.

Рак

Начало дня дарит новые надежды и по-настоящему блестящие идеи. Не относитесь к озарениям легкомысленно, поспешите записать все мысли – остаток дня пройдет в суете, и вы можете забыть важные детали.

Лев

Превосходный день, чтобы произвести неизгладимое впечатление, завоевать симпатии окружающих и покорить чьи-то сердца. Вы очень привлекательны, это не остается незамеченным. Представители противоположного пола щедры на комплименты и всячески демонстрируют свой интерес.

Дева

Можно взяться сразу за несколько дел – это никак не скажется на качестве. Работа пойдет легко, а вот с людьми отношения могут не заладиться. Девы будут настроены скептически и подозрительно, что не позволит провести переговоры и поставить подчиненным четкие задачи.

Весы

Хороший день для деловых контактов, профессиональных бесед, общения с друзьями и посещения светских мероприятий. Финансовое положение благоприятно, можно рассчитывать на рост доходов. Подходящий момент для сделок, в том числе крупных.

Скорпион

Новые дела можно начинать, только тщательно продумав все и разработав четкий план. День хорош для поиска партнеров – благодаря сотрудничеству откроются завидные перспективы. Возможно небольшое повышение по службе или поощрение от начальства. Подходящий момент для поездок, как коротких, так и длительных.

Стрелец

День пройдет неплохо, если вы сами не допустите ошибок из-за невнимательности. Лучше не работать с важными документами, крупными суммами, особенно чужими, не подписывать долгосрочные контракты. Зато день идеален для работы, связанной с общением. Вы способны расположить к себе любого, даже самого непреклонного человека.

Козерог

День приносит проблемы в бизнесе. Вы не доверяете партнерам, и есть на то причины. Приходится действовать в одиночку, невозможность обратиться за помощью сковывает. Не стоит начинать новые дела, зато постарайтесь завершить то, что начали раньше.

Водолей

Приглядитесь к окружающим – за напускной доброжелательностью могут скрываться зависть и злость. Интуиция может подвести, а вот логика и здравый смысл помогут разобраться в непростой ситуации. Тратьте деньги разумно, лучше избегать незапланированных покупок.

Рыбы

Стоит задумать нечто грандиозное – обязательно воплотите мечты в жизнь, пусть и не сразу. Для многих Рыб день связан с событиями, которые вернут уверенность в силах, напомнят об успехах и подтолкнут двигаться вперед.

Автор: Семен Подгорный