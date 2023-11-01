Гороскоп на сегодня, 2 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:07, 01 ноя 2023

Сегодняшний день обещает быть довольно сложным. Высок риск возникновения проблем в общении и неудач в реализации намеченных планов. Нарастающие противоречия могут помешать достичь консенсуса, многие совместные начинания оказываются под угрозой срыва. Может показаться, что старые связи легко заменить новыми, найти поддержку у людей, с которыми свела судьба впервые. Но это лишь иллюзия, капкан для излишне доверчивых натур, не обладающих достаточным терпением и опытом в межличностных отношениях.

Сегодня важно не столько то, что говорится, сколько подтекст сказанного. Прямолинейным и откровенным людям будет некомфортно.

Прогноз гороскопа на завтра для всех знаков зодиака

Овен

Неблагоприятный день для деловых встреч - не получится произвести хорошее впечатление и убедительно аргументировать свою позицию. Дискуссии, начавшиеся конструктивно, быстро перерастут в ссоры. Овнам будет трудно сдержать претензии и упреки в адрес собеседников, которые ответят тем же.

Телец

Возможны финансовые сложности, расходы окажутся выше ожиданий. К этому добавятся бытовые неурядицы, справиться с которыми непросто. Будьте разборчивы в контактах, имейте дело только с теми, кому полностью доверяете. Существует опасность, что некий корыстный тип воспользуется вашей доброжелательностью.

Близнецы

Сложный день. Казалось бы, всё прекрасно - вы энергичны, общительны и обаятельны. Но вот что может помешать продвижению дел? Как раз всё перечисленное и способно. Избыток энергии, которую не всегда удаётся направить в мирное русло. Некоторых представителей знака это делает агрессивными.

Рак

День обещает быть интересным, особенно тем Ракам, кто давно хотел чего-то новенького, пусть и не понимая точно, чего именно. Происходящие события подарят многим представителям знака увлекательные мысли, помогут разобраться в сложившейся ситуации и собственных чувствах.

Лев

Очень сильное влияние негативных тенденций, что сказывается прежде всего на эмоциональном состоянии. При всем желании сохранить хорошие отношения с окружающими, дело ограничивается намерениями. Вы позволяете себе очень обидные едкие замечания, порой бьёте по больным местам. День совершенно не подходит для общения с подростками.

Дева

Вероятна встреча с человеком, который станет надёжным союзником и поддержит в реализации любых планов. Ведите себя естественно - нет нужды предпринимать усилия, чтобы понравиться, вас и так оценят по достоинству.

Весы

Отличный день, чтобы продемонстрировать своё превосходство над окружающими или кому-то что-то доказать. Вас невозможно переспорить, аргументы неопровержимы. Подходящее время для начала любого нового дела. Не паникуйте, если оно окажется сложным - вы быстро найдёте помощников.

Скорпион

Очень сложный день. Влияние негативных тенденций будет очень сильным и скажется прежде всего на эмоциональном состоянии. Вы в разладе с собой и окружающими, иметь с вами дело крайне трудно. Помните: если сегодня вы будете использовать хитрость и манипуляции для достижения целей, вас обязательно разоблачат.

Стрелец

Не стоит опасаться серьёзных проблем - следствием негативного влияния станут лишь мелкие неприятности, с которыми вы быстро справитесь. В начале дня возможны разногласия с коллегами, напряжённая атмосфера в коллективе. Это время лучше использовать для самостоятельной работы, в ней вы преуспеете.

Козерог

Благоприятный день для проведения деловых встреч, обсуждения перспектив сотрудничества. Гармонично складываются отношения с коллегами и начальством, вероятно получение информации, которая вскоре пригодится для решения бизнес-задач. Интеллектуальный потенциал высок, со сложными вопросами справляетесь быстро.

Водолей

Сдержанность, хладнокровие и спокойствие помогут справиться со сложными ситуациями, произвести хорошее впечатление на влиятельных людей. Удастся урегулировать конфликты, долгое время мешавшие совместной работе, оживить незаслуженно забытые проекты.

Рыбы

День не принесёт вам неприятных сюрпризов. Он пройдёт спокойно и ровно, позволив осуществить задуманное и приступить к решению новых задач. Многим Рыбам придётся вмешиваться в чужие дела, что непросто даётся тактичным представителям знака.

Автор: Семен Подгорный