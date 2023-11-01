Любовный гороскоп на сегодня, 2 ноября 2023 года по знакам зодиака

22:12, 01 ноя 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 2 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Несмотря на то, что в этот день Вы будете рядом со своей второй половинкой, Вы ощутите сильное чувство одиночества и поймете, что значит быть в одиночестве вдвоем. Хотя это и обидно, но такова реальность, которую придется принять. К счастью, уже завтра это ощущение пройдет, и Вы с облегчением вздохнете.

Телец

В этот день Вы осознаете, что еще есть шанс вернуть ту гармонию, которая была в отношениях с любимым человеком. Для этого потребуются определенные усилия - ни больше, ни меньше. Любое отклонение в ту или иную сторону приведет к полному провалу.

Близнецы

Определитесь сегодня со своими чувствами к дорогому человеку. Является ли он для вас любимым, другом или просто привычкой? В зависимости от решения, перестраивайте отношения, но делайте это плавно, без резких движений.

Рак

В этот день вы и ваша половинка будете с трудом понимать друг друга, так как у вас сильно различается чувство юмора. То, что кажется вам смешным, для него не будет таковым и наоборот. Возможно, стоит на сегодня отказаться от шуток и быть серьезными.

Лев

Cегодня весь день будет проходить точно по вашему сценарию. Вы будете слышать в ответ желаемые фразы и даже с ожидаемыми интонациями. Вас накормят именно той едой, о которой вы мечтали, и выскажут те претензии, которых вы ожидали несколько часов. Вам не скучно жить в таком предсказуемом мире?

Дева

В этот день не пытайтесь классифицировать отношения с любимым каким-то определенным образом – все равно не выйдет. Просто наслаждайтесь теплом и энергией, которые эти отношения излучают, радуйтесь, что они есть, и делайте все возможное, чтобы они продолжали вас радовать.

Весы

Сегодня вам будет особенно сложно решиться на откровенный разговор с любимым человеком о существующих проблемах. Однако его почему-то будет неудержимо тянуть к подобным беседам, как магнитом. Придется либо терпеть, либо напоминать о праве каждого на собственное мнение.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет нелегко говорить с вами о чувствах. Тем не менее, он скорее всего попытается это сделать. Облегчите ему эту непростую задачу.

Стрелец

Сегодня благоприятный день для того, чтобы научить чему-то новому свою половинку. Будьте добрым, но требовательным учителем, и вы обнаружите в себе талант наставника! Если она никогда не умела плавать, сегодня непременно поплывет. Или, наконец, разложит трудный пасьянс. Или смастерит настоящую табуретку.

Козерог

В этот день вам потребуются мудрость и рассудительность в отношениях с любимым человеком. В противном случае конфликтов сегодня не избежать, а они, как известно, не способствуют любви. Упрекните непутевую половинку завтра, а сегодня постарайтесь сдержаться.

Водолей

Будьте сегодня особенно вежливы со своей второй половинкой. По непонятной причине она будет очень чувствительна к соблюдению правил этикета. И если вы не поздороваетесь, не попрощаетесь или не сделаете чего-то подобного, ее это может серьезно задеть.

Рыбы

Сегодня у вас не будет хватать времени на семью, личную жизнь и все, что касается душевного равновесия. Постарайтесь все-таки выкроить пару часов, иначе в ближайшее время тратить вновь обретенные силы будет не на кого.

Автор: Семен Подгорный