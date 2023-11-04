Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

21:51, 04 ноя 2023

Этот день обещает быть напряженным и может принести немало ссор. Часто конфликты возникают из-за завышенных ожиданий людей друг от друга и нежелания идти на компромиссы. Многие слишком озабочены тем, какое впечатление производят, и болезненно реагируют на неуважение, раздражаются по мелочам. Лучше постараться свести к минимуму столкновения с теми, кто критикует или сомневается в вас.

Возможны непредвиденные траты, в том числе крупные. Не спешите с покупками. Вещи, кажущиеся сейчас привлекательными, вскоре разочаруют.

ОвенДень обещает быть насыщенным физическими нагрузками и может показаться особенно утомительным. Чем раньше вы приступите к делам, тем легче будет их завершить, так что утро лучше провести продуктивно. В середине дня возможны незначительные недомогания, некоторым Овнам придется перенести запланированные встречи.

Телец

Подходящий день для необычных занятий, требующих креатива и нестандартных решений. Не бойтесь проявить оригинальность и даже экстравагантность: какие бы способы самовыражения вы ни выбрали, вас никто не осудит.

Близнецы

Плодотворный и насыщенный день. Близнецов ждет расширение интересов, появление новых увлечений и целей, на которых стоит сосредоточиться. Возможны незначительные разногласия с коллегами и начальством; конструктивная дискуссия пойдет на пользу общему делу.

РакНе поддавайтесь плохому настроению. В первой половине дня отрицательные эмоции будут очень сильными, есть риск совершить необдуманные поступки. Вероятны серьезные ссоры с женщинами, отношения с подругами могут сильно испортиться. Лучше сократить расходы, покупки и инвестиции вряд ли будут удачными.

Лев

День вряд ли оправдает все ожидания. Даже прилагая максимум усилий, удастся добиться немногого. Общайтесь с окружающими предельно корректно, не допускайте резких высказываний: сегодня легко нажить врагов, которые будут вредить долго и с удовольствием.

Дева

Сложилась непростая ситуация, остро нужна поддержка. Но добрых слов друзей недостаточно - важно получить признание влиятельных людей, найти могущественных союзников. Ваше личное обаяние по-прежнему сильно, но его мало для нужного результата; придется искать дополнительные методы воздействия.

ВесыПроблем не будет, пока вы сами их не создадите. К сожалению, это получается с энтузиазмом. Легко поссориться с начальством, испортить отношения с партнерами, спровоцировать конфликты. Между тем, направив энергию конструктивно, можно было бы добиться успехов. Проще всего это сделать Весам, работающим самостоятельно.

Скорпион

День грозит серьезными проблемами. Скорпионы сталкиваются с трудностями почти во всех сферах. Стремясь к самостоятельности, вы ищете того, кто взял бы на себя ответственность за ваши ошибки. Не исключено, что вы воспользуетесь чьей-то добротой в своих интересах.

Стрелец

Хочется многого, а получается далеко не все. К счастью, вы относитесь к этому философски, как и к преодолеваемым трудностям. Важно правильно расставить приоритеты, ведь добиться всего вряд ли удастся. Избегайте незапланированных расходов, они могут нанести удар по бюджету.

Козерог

Стоит вернуться к старым нерешенным задачам – сегодня вы их завершите. Возможно получение интересных предложений, в том числе от бывших партнеров. Главное - правильно оценить свои силы, не браться за непосильное.

Водолей

Много времени занимают разговоры, пусть и не всегда бесполезные. Вероятны неожиданные встречи с теми, с кем вас раньше объединяли интересы; из светской болтовни может родиться идея совместного проекта.

Рыбы

Ситуация меняется быстро, но радует. Удается вовремя принять верное решение, обойти конкурентов, одержать победу над сильным соперником. Возможно получение важной информации, помогающей разоблачить тайного недоброжелателя. Ваши творческие успехи привлекают внимание, появляются поклонники.

Автор: Семен Подгорный