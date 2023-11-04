Любовный гороскоп на сегодня, 5 ноября 2023 года по знакам зодиака

21:55, 04 ноя 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня обещает быть очень оживленный и веселый день для Овнов в любовных отношениях. Чем больше гостей соберется у вас дома, тем интереснее и приятнее вы проведете время в кругу друзей и любимого человека. Конечно, на уединение с партнером не останется ни сил, ни времени после такой активной компании. Но не стоит переживать об этом, ведь главное - это хорошее настроение и позитивные эмоции, которыми вы сегодня точно зарядитесь.

Телец

Для Тельцов этот день может быть непростым в плане отношений. Ваш партнер сегодня будет нуждаться в тепле и заботе, ведь ему физически и эмоционально холодно. Постарайтесь согреть любимого человека - обнимите, предложите теплый свитер, разделите с ним свою куртку. Проявите внимание и нежность. Главное, берегите себя, чтобы потом не заболеть. Иначе следующий шанс согреть дорогого вам человека представится нескоро.

Близнецы

У Близнецов сегодня есть шанс встретить свое счастье и любовь в самом неожиданном месте - в общественном транспорте. Возможно, это произойдет не совсем приятным способом - кто-то наступит вам на ногу или заедет сумкой. Но как говорится, любовь зла... Так что не стоит обращать внимания на подобные мелочи при знакомстве. Главное - удачная встреча, а синяки быстро пройдут.

Рак

У Раков сегодня особенно сильная эмоциональная связь с любимым человеком. Вы буквально на физическом уровне почувствуете, если с вашей второй половинкой что-то случится. Такому уровню взаимопонимания и чуткости можно только позавидовать! Будем надеяться, что вам не придется испытывать эту связь на прочность, и все обойдется. Наслаждайтесь гармоничными отношениями!

Лев

У Львов сегодня появится желание растормошить любимого человека, вывести его из сонного состояния и подтолкнуть к важному решению. Будет непросто "вытаскивать из болота" этого "бегемота", но вы справитесь! Вашей энергии и упорству в достижении цели можно только позавидовать. Помните только, что нельзя заставлять партнера действовать вопреки его желанию.

Дева

Девам звезды советуют сегодня четко разграничить дружеские отношения и любовные. Ни в коем случае не стоит путать эти понятия и переступать установленные границы, даже если очень захочется. Ведь друг - это друг, а любимый человек - совсем другой уровень близости. Такое смешение чувств точно ни к чему хорошему не приведет.

Весы

У Весов сегодня возможна сложная ситуация в отношениях - ваш партнер захочет поделиться какими-то личными переживаниями, которые вам будут непонятны и даже скучны. Но звезды советуют все же набраться терпения, выслушать любимого человека и проявить участие. Это поможет укрепить вашу связь и доверие.

Скорпион

Скорпионам сегодня следует дать возможность любимому человеку отдохнуть от отношений. Если он захочет провести время с друзьями или в одиночестве, не мешайте ему. Займитесь своими делами, которых наверняка накопилось немало. Иногда полезно дать друг другу пространство.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют сегодня быть осторожнее в разговорах с любимым человеком - есть риск "заблудиться" в потоке слов и сказать лишнего. Делайте паузы, чтобы обдумать сказанное и не допустить ненужной откровенности, которая может навредить отношениям. Лучше помолчать, чем пожалеть о сказанном.

Козерог

У Козерогов день пройдет в теплой семейной атмосфере, все будут на одной волне. Отличный повод сходить куда-нибудь всей семьей - в зоопарк, театр или просто на прогулку. Такие совместные моменты очень ценны и сближают.

Водолей

Водолеям звезды советуют быть снисходительнее к любимому человеку сегодня. Даже он имеет право на ошибку, и не на одну. Проявите мудрость, простите его промахи и попросите впредь так не поступать. Верьте, он будет стараться исправиться ради вас.

Рыбы

Рыбам лучше сегодня воздержаться от серьезных обещаний в отношениях. Слово придется держать, а желания может и не быть. Это чревато проблемами. Если от вас чего-то настойчиво требуют, мягко, но твердо скажите "нет". Берегите гармонию в паре.

Автор: Семен Подгорный