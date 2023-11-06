Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2023 года по знакам зодиака

22:22, 06 ноя 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы удивить свою вторую половинку приятным сюрпризом. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы он не догадался о готовящемся сюрпризе вплоть до самого ответственного момента. Тем сильнее будет его положительная реакция на ваши старания.

Телец

На сегодняшний день ваш партнер будет видеть в вас больше достоинств, чем есть на самом деле. Он будет возносить вас на пьедестал и считать лучшим в мире. К сожалению, этот день закончится, и завтра его взгляд станет более реалистичным. Будьте к этому готовы.

Близнецы

Сегодня определите для себя четкую линию поведения и следуйте ей, несмотря ни на что. Обстоятельства могут заставить вас поменять точку зрения, однако принимать решения спонтанно не стоит. В противном случае отношения с любимым человеком могут осложниться и привести к конфликту.

Рак

Вы многое запрещаете своему партнеру, но сами при этом не всегда соответствуете собственным ограничениям. Лучший воспитательный метод - собственный пример, а аргументы вроде "мне можно, а тебе нельзя" обычно непонятны. Сегодня стоит пересмотреть свою воспитательную программу и внести в нее корректировки или даже полностью отказаться от нее.

Лев

Сегодня ваши проблемы с ориентированием на местности могут сыграть с вами злую шутку и повлиять также на отношения с партнером. Поэтому тщательно продумайте маршрут передвижений, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Дева

Как вы обращаетесь к своему любимому человеку? Вероятно, используете 2-3 ласковых прозвища, не больше. Но ведь от имени вашей половинки можно создать гораздо больше приятных производных! Сегодня самое время для таких экспериментов.

Весы

Сегодня не требуйте от партнера невозможного или даже чрезмерного. Он будет игнорировать ваши просьбы, поскольку ему кажется, что он и так прекрасно знает, как правильно поступать. Придется принять его таким, какой он есть.

Скорпион

Для пары этот день крайне не подходит для совместных поездок на автомобиле. Возможны разные неприятные ситуации, которые приведут к ссоре и даже попытке кого-то покинуть салон. Лучше ездить на общественном транспорте – там конфликтов избежать проще.

Стрелец

Сегодня не пытайтесь достичь чего-то нереального. Довольствуйтесь малым. Есть небольшой шанс получить большее, но для этого нужна полная уверенность в своих силах.

Козерог

Сегодня вы можете неожиданно для себя очаровать кого-то с первого взгляда. Это принесет больше проблем, чем радости, так как объект вашего внимания будет долго и назойливо умолять дать ему шанс.

Водолей

Сегодня вашему партнеру будет сложно понять истинные мотивы ваших действий и решений. Но ему это и не нужно знать. Главное – добиться желаемого результата, а это целиком зависит от вас.

Рыбы

Ваш любимый человек захочет сегодня стать вам еще ближе и необходимее. Он приложит максимум усилий для этого. Помогите ему, чтобы путь навстречу к вам не казался ему тернистым.

Автор: Семен Подгорный