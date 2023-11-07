Любовный гороскоп на сегодня, 8 ноября 2023 года по знакам зодиака

22:45, 07 ноя 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня звезды подсказывают, что пришло время для смены имиджа и обновления внешнего вида. Может быть, стоит поменять цвет волос, прическу, стиль одежды или макияж? Такие перемены освежат ваш образ и вдохнут новизну в отношения с любимым человеком. Возможно, ваш партнер будет приятно удивлен, увидев вас в непривычном амплуа. Хотя, конечно, если на его лице отразится шок и ужас от вашего нового имиджа, лучше как можно скорее вернуть себе прежний облик.

Телец

На сегодняшний день звезды предупреждают о повышенной обидчивости. Вы будете склонны воспринимать любые слова партнера в штыки и искать повод для ссоры там, где его нет. Постарайтесь сдержать эмоции и не устраивать скандалов по пустякам. Лучше подождите, пока пройдет это настроение, и завтра вы посмотрите на все происходящее более спокойно.

Близнецы

Даже в самых крепких отношениях сегодня велика вероятность серьезных противоречий и конфликтов. Возникнет напряженность, которая может привести к ссоре. Чтобы избежать этого, постарайтесь терпеливо выслушать позицию партнера, не перебивая. Хотя бы для того, чтобы потом четко сформулировать свою точку зрения и аргументированно ее отстоять. Такой подход поможет прийти к взаимопониманию.

Рак

Неблагоприятное положение звезд лишит вас желания заниматься домашними делами. Однако бездействие может вызвать недовольство близких, которые рассчитывали на вашу помощь по хозяйству. Выходом из положения станет делегирование обязанностей другим членам семьи или заказ готовой еды на вынос. Так все останутся довольны, а вы избежите конфликта.

Лев

Сегодня лучший совет о том, как поступить в сложившейся личной ситуации, вы можете получить случайно. Прислушайтесь к обрывкам разговоров в общественном транспорте, прочитайте полезную статью в чужой газете, вспомните мудрые слова из книги. Такая внезапная подсказка может стать решением вашей проблемы. Принимайте ее всерьез.

Дева

Настало время заняться ремонтом и украшением жилища. Начните с покраски балкона - пусть этим займется ваш партнер, а вы позаботьтесь о еде и уборке. Такая расстановка обязанностей позволит быстро привести дом в порядок. Если привлечь к хлопотам детей, работа пойдет еще веселее и быстрее. Главное, проявите осторожность на высоте.

Весы

Соедините в этот день чувства и музыку. Вспомните песню, которая ассоциируется с началом отношений с любимым человеком. Возможно, вы слушали ее в день знакомства или она просто рассказывает вашу историю. Это поможет освежить в памяти былые эмоции и по-новому взглянуть на нынешние отношения.

Скорпион

Сегодня велик риск "заразиться" звездной болезнью - вспыльчивостью и раздражительностью. Из-за этого вы можете поссориться с близкими по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь сдержать эмоции и отнестись к происходящему с пониманием. Это пройдет уже завтра.

Стрелец

Сегодня велика вероятность, что кто-то из друзей перестанет быть просто другом для вас. Прежде чем решиться на сближение, хорошенько все обдумайте. В любом случае дружеские отношения уже не будут прежними. Если вы твердо уверены в своих чувствах, то смело действуйте.

Козерог

Не забывайте, что помимо любимого человека у вас есть множество других близких людей. Даже если сегодня между вами вспыхнет ссора, это не конец света. Во-первых, в итоге все наладится, а во-вторых, в одиночестве вы не останетесь при любом раскладе.

Водолей

Оптимальным временем для романтического вечера станет сегодняшний вечер. Прогуляйтесь вместе, наслаждаясь обществом друг друга. Пусть даже дождь не испортит ваши планы! Домашние стены не создадут нужного настроения.

Рыбы

К сожалению, сегодня любовь отойдет для вас на второй план. В списке приоритетов она окажется где-то в конце. Партнеру придется с этим смириться, ведь изменить положение вещей он не в силах. Тем не менее, не забывайте проявлять внимание к любимому человеку.

Автор: Семен Подгорный