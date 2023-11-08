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Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

22:25, 08 ноя 2023

Успехи в профессиональной сфере ждут тех, кто не будет отвергать простые и очевидные решения, а также проверенные временем способы действий. Многие ответы на волнующие вас вопросы лежат на поверхности, поэтому не стоит искусственно усложнять ситуацию. Гармонично складываются деловые отношения с надежными партнерами, в то время как новые союзники, от которых вы ожидали многого, могут вас разочаровать.

Возможно, будет непросто найти общий язык с близкими людьми, высок риск семейных конфликтов. Особенно важен этот день для пар, чьи отношения в последнее время осложнялись ревностью, так как могут возникнуть новые поводы для неё.

Для Овнов этот день благоприятен в профессиональном плане. Подходящее время для постановки целей и решительных действий, направленных на завоевание авторитета у руководства. Можно выдвинуть ценную инициативу, которая принесёт успех вам и вашей компании. Однако если вы хотите, чтобы заслуги достались лично вам, а не кому-то другому, серьёзно подойдите к вопросу защиты авторских прав.

Для Тельцов этот день будет непростым. Придётся набить немало шишек, прежде чем удастся добиться задуманного. Потребуются не только целеустремлённость и настойчивость, но и твёрдость в отстаивании собственной позиции, несмотря на уговоры союзников. Не раз придётся выбирать между личными интересами и пожеланиями людей, рассчитывающих на вас.

Для Близнецов первая половина дня пройдёт не очень приятно. Серьёзных неприятностей не предвидится, однако любые происшествия будут восприниматься остро, вызывая расстройство или раздражение из-за мелочей. Переживания могут быть настолько сильными, что даже скажутся на самочувствии, если не принять меры.

Ракам день принесёт активность, решительность и энергичность. У вас ещё остались недоброжелатели и конкуренты? К вечеру вы либо оставите их далеко позади, либо превратите в надёжных союзников. Отличное время для того, чтобы подружиться или помириться с кем-то.

Львам первая половина дня не будет лишена трудностей: это время неровное и беспокойное, для многих связанное с серьёзными эмоциональными потрясениями. Велик риск ссор с близкими людьми. Середина дня категорически не подходит для деловых переговоров.

Девам лучше отложить важные дела, перенести переговоры по финансовым вопросам, встречи с потенциальными партнёрами и работодателями. День подходит для спокойной самостоятельной работы, завершения текущих дел, составления отчётов и подведения итогов. Браться за что-то новое имеет смысл, только если есть поддержка проверенных союзников.

Удача и успех не свалятся на Весов с неба, однако при хорошей работе удастся достичь неплохих результатов. Вознаграждение будет справедливым, так что поводов для недовольства нет. Полезными окажутся занятия спортом, прогулки и активный отдых. В спортзале или на танцах может завязаться интересное знакомство.

Скорпионам стоит взяться за что-то новое, но без грандиозных масштабов. Лучше сосредоточиться на делах, которые получится завершить за день. В совместной работе могут возникнуть проблемы, зато самостоятельный труд принесёт успех. Возможно интересное предложение от иностранцев.

У Стрельцов возрастёт авторитет, появятся единомышленники, союзники и поклонники. Те, кто недавно демонстрировал своё превосходство, начнут смотреть на вас снизу вверх. Важно не зазнаваться и сохранить готовность помочь оказавшимся в сложной ситуации.

Козерогов ждёт ощущение радостных перемен. Старый конфликт разрешится примирением, состоится долгожданная встреча с давно отсутствующим человеком. Несмотря на то, что сегодня лучше не планировать рабочих дел, может поступить предложение, способное улучшить карьеру.

Водолеям, планирующим на день важные дела, стоит быть готовыми к тому, что на их выполнение уйдёт больше времени. Зато с текущими задачами справитесь быстро и без затруднений. Дела, которые другим кажутся скучными, не испортят вам настроение и не утомят.

У Рыб есть риск, что незначительные разногласия с близкими постепенно перерастут в серьёзное противостояние, закончившееся не в их пользу. Лучше проявить великодушие и уступить. Длительные поездки сегодня нежелательны, зато дома проведёте время отлично. Возможен приём гостей.

Любовный гороскоп на сегодня, 9 ноября 2023 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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