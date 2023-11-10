Горячие страсти и новые знакомства: любовный гороскоп на 11 ноября 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

К сожалению, сегодня любые Ваши слова будут восприниматься как шутка. К счастью, Ваш любимый человек никогда не упустит возможности посмеяться, так что глупым Вы себя точно не почувствуете. Поэтому от серьезных разговоров лучше воздержаться - все равно желаемого результата не добьетесь. Зато поднимете настроение своей второй половинке.

Телец

Принять важное решение в личной жизни будет непросто. Но это необходимо сделать, иначе в отношениях могут возникнуть серьезные сложности, которые впоследствии решить практически невозможно. Поэтому стоит набраться смелости и сделать тот самый ответственный шаг.

Близнецы

Не уходите в себя. Вдвоем с любимым человеком любую проблему решить намного быстрее и проще, чем в одиночку. Даже если он не думает о том, что вас волнует, круглосуточно, свежий взгляд со стороны может подсказать неординарное решение. Особенно, если речь идет о сфере, в которой ваш партнер не является профессионалом.

Рак

Зачем мучить себя мыслями о том, что любимый человек последнее время скупится на комплименты и знаки внимания? Причина может крыться в вас самих. Возможно, стоит меньше сладкого есть на ночь, иначе модели из телевизора будут казаться ему привлекательнее.

Лев

Сегодня появится шанс ощутить себя взрослым, самостоятельным и сильным, даже если обычно вы далеки от этого образа. Ваша половинка будет приятно удивлена новыми качествами. Постарайтесь их не утратить со временем.

Дева

Сегодня в отношения может войти некто третий. Скорее всего, вы будете недовольны, но смириться придется. Этот человек дорог вашей второй половинке. Постарайтесь отнестись с пониманием.

Весы

У любимого появится новый друг или близкий человек, а все новое интересно, так что есть повод для ревности. Но ссору лучше не устраивать - скорее всего уже завтра к новому знакомству будет уделяться гораздо меньше внимания.

Скорпион

Помогите любимому человеку почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым, даже от вас. Продемонстрируйте своим поведением, что он действительно свободен в принятии решений.

Стрелец

Сегодня настроение и гармония в отношениях будут зависеть от той музыки, которая будет звучать в вашей душе и ушах.

Козерог

Посмотрите вместе фильм, необязательно интеллектуальный или психологический. Главное - обсудить его потом и прийти к общему мнению.

Водолей

Любимому будет непросто смириться с тем, что он не может помочь вам в решении проблемы, как бы ни хотел. Постарайтесь утешить его и создать иллюзию, что помощь возможна.

Рыбы

Сегодня в отношения вмешается кто-то намного старше, возможно, родители или родственники. Будут критиковать образ жизни и выбор партнера. Придется набраться терпения.

Автор: Семен Подгорный