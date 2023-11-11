Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Используйте утренние часы максимально продуктивно - сейчас самое подходящее время, чтобы добиться намеченных целей. При благоприятном стечении обстоятельств вы с легкостью решите важные рабочие задачи, оставив конкурентов далеко позади. Даже если на пути встретятся препятствия, их можно будет быстро преодолеть благодаря смекалке и находчивости.

Однако во второй половине дня обстановка осложнится. Могут напомнить о себе старые нерешенные проблемы. Чтобы справиться с ними, придется отвлечься от текущих интересных дел, пожертвовать отдыхом и удовольствиями. Не исключены также непредвиденные денежные потери.

Овен

Сегодня у Овнов пройдут очень успешные и результативные встречи, они произведут благоприятное впечатление на всех людей, с которыми придется взаимодействовать. Вероятны значительные профессиональные достижения. Овны найдут способ продемонстрировать свои лучшие деловые и лидерские качества, их руководство это обязательно заметит. В ближайшее время Овнам стоит ждать поощрения в виде премии, повышения или новых полномочий на работе. День также благоприятен для подписания важных документов, заключения крупных и выгодных сделок.

ТелецЧем раньше Тельцы начнут заниматься сегодня чем-то по-настоящему важным и полезным, тем лучше пройдет день. Тратить время впустую категорически не рекомендуется. Тельцы будут отлично справляться с решением финансовых и материальных вопросов, распоряжаться деньгами, как своими, так и чужими, совершенно безошибочно. Однако дела, требующие интуиции, творческого подхода и нестандартных решений, лучше отложить на другой день.

Близнецы

Этот благоприятный день Близнецам стоит целиком посвятить реализации важных целей или завершению дел, начатых ранее. Близнецы будут очень четко видеть перспективы любых своих начинаний, смогут предугадать дальнейшее развитие событий. У многих Близнецов появятся новые цели, на достижение которых они будут работать в ближайшие 2-3 месяца.

Рак

Хотя день обещает быть непростым, Раки все же смогут многого добиться, если не станут сдаваться при первых трудностях. Добиться успеха будет сложнее обычного, но благодаря упорству Раки завоюют уважение окружающих. Возможно завязывание новых деловых отношений, которые в будущем сыграют большую роль в карьере или финансовом положении Раков. Важно уделять внимание мелочам и деталям, ведь именно в них часто кроются ответы на самые сложные вопросы.

ЛевИз-за споров с коллегами и начальством Львам будет трудно сосредоточиться на работе, поэтому вряд ли удастся успеть сделать всё запланированное на день. Возможны незапланированные траты, которые вынудят Львов отказаться от некоторых покупок и развлечений. Также день неблагоприятен для публичных выступлений, важных переговоров и общения с влиятельными людьми.

Дева

Сильное влияние негативных тенденций. Девы склонны исходить из ошибочных предпосылок, что мешает сделать правильные выводы. Лучше избегать принятия важных решений, начала масштабных проектов. Вероятны разногласия со старшими родственниками.

Весы

Весы активны и целеустремленны, не тратят время впустую и сразу берутся за новые задачи, не опасаясь переутомления. Высокий жизненный тонус позволит справиться с любыми нагрузками. Но стоит проявлять терпение к окружающим, которые менее активны и мотивированы.

СкорпионДень хорошо подходит Скорпионам для построения далеко идущих планов, размышлений о глобальных вопросах. А вот практические дела лучше отложить, вряд ли получится довести их до конца без ошибок. Возможны разногласия с союзниками, кто-то может захотеть прекратить сотрудничество.

Стрелец

Первая половина дня отлично подходит Стрельцам, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с полезными знакомыми, партнерами по бизнесу. Можно получить неожиданную поддержку, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Нужно делать ставку на обаяние и харизму, которые сегодня будут особенно сильны.

Козерог

Очень нестабильный и сложный день для Козерогов. Им придется быть предельно осторожными и внимательными, чтобы даже мелкие ошибки не обернулись серьезными проблемами в будущем. Высок риск конфликтов с сотрудниками и партнерами. Козерогам кажется, что они окружены врагами, даже прежние союзники могут отвернуться.

Водолей

Чем меньше Водолеи будут обращать внимания на мелкие неприятности, тем лучше пройдет день. Стоит думать о хорошем и игнорировать плохое, иначе нестабильное эмоциональное состояние испортит настроение. Трудно сосредоточиться на работе, помощи от коллег ждать не приходится.

Рыбы

Рыбам будет сопутствовать удача в ситуациях, где открытым путем трудно добиться цели, а вот небольшая хитрость поможет. Привлекательность и обаяние Рыб окажутся очень кстати в деловых встречах и переговорах.

Автор: Семен Подгорный