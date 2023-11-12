Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

День пройдёт спокойно и без осложнений, если вы сами не станете искать проблем там, где их нет. Трудности могут подстерегать людей непостоянных во взглядах и пристрастиях. Легкомысленные натуры страдают от собственной непредсказуемости, а излишние оптимисты получат важный урок на будущее.

Серьёзные ошибки часто совершаются из-за чрезмерного доверия и стремления видеть то, чего на самом деле нет. Если относиться к своим силам и талантам с долей критичности, противостоять искушениям и обходить подводные камни, многих проблем можно избежать.

Овен

Сегодняшний день не обещает быть легким для Овнов - события явно развиваются не так, как вам бы хотелось. Более того, многие обстоятельства складываются в пользу ваших недоброжелателей, борьба с которыми становится все сложнее и утомительнее. Тем не менее, сдаваться ни в коем случае нельзя! Постарайтесь сохранить хоть каплю оптимизма в душе; очень скоро наступит долгожданное облегчение.

Телец

День обещает быть противоречивым для Тельцов. С одной стороны, у вас отлично получается многое из того, что раньше казалось труднодостижимым. Для многих представителей знака этот день принесет значительный прогресс в делах и планах. С другой стороны, придется тратить слишком много времени и сил на улаживание конфликтов между другими людьми, решение проблем, лично вас не касающихся. Предстоит также общение с крайне неприятными личностями, от которого сложно отказаться.

Близнецы

День начинается весьма позитивно для Близнецов, и в первой половине можно добиться впечатляющих успехов в делах. Однако дальше, к сожалению, ситуация осложняется - возникают серьезные разногласия с влиятельными людьми, не удается вовремя промолчать, и ваше нелицеприятное мнение о них становится известно. Постарайтесь как можно скорее проявить дипломатичность и гибкость, без этих качеств сегодня не обойтись!

Рак

Вы добьетесь неплохих результатов, если сосредоточитесь на делах, за которые возьметесь, и отодвинете эмоции на второй план. Сегодня это будет нелегко, но иного пути к успеху нет. Крайне затруднительно найти общий язык с начальством, вероятны разногласия и споры. В итоге удастся прийти к компромиссу, устраивающему все стороны.

Лев

Сегодня будет нелегко не поддаться на провокации, но Львам это все же удастся. Проявите твердость и стойкость, не идите на поводу у окружающих, не позволяйте бездельникам использовать вас в своих интересах. Придется решать многие проблемы в одиночку, но это не повод брать на себя еще и чужие заботы.

Дева

К сожалению, день не сулит удачи. Возникнет множество неприятностей, с которыми придется справляться с большим трудом и усилиями. Люди, на чью поддержку вы рассчитывали, откажут в помощи. У Дев на руководящих должностях могут возникнуть серьезные разногласия с подчиненными.

Весы

День обещает быть интересным и насыщенным для Весов. Представится возможность заняться новым увлекательным делом, проявить таланты, о которых раньше никто и не подозревал. Вероятны знакомства с неординарными личностями, которым понравится ваша индивидуальность. Возможны неожиданные знаки внимания, приятные сюрпризы.

Скорпион

Вас ожидает очень напряженный день, полный волнений и тревожных мыслей. Вы становитесь особенно чувствительными и ранимыми. Кроме того, возникают неожиданные, но вполне обоснованные подозрения насчет поведения близких людей. Кажется, что те, кому вы доверяли, не совсем искренни с вами.

Стрелец

Информация, полученная сегодня, вскоре может оказаться важной и полезной, поэтому обращайте внимание на случайные разговоры, любые новости и известия. День благоприятен в финансовом плане, можно совершать покупки и заключать выгодные сделки. Вероятны приятные неожиданные подарки.

Козерог

В целом день складывается неплохо, а кое-где даже хорошо. Могло бы быть и лучше, но вы предпочитаете не жаловаться, а максимально эффективно использовать все доступные возможности. Время благоприятно для тех, кто намерен открыть новую страницу жизни, в какой бы сфере это ни происходило. Вы готовы к переменам.

Водолей

Вы чрезвычайно впечатлительны и чувствительны сегодня. С одной стороны, это доставляет массу переживаний, зачастую напрасных. С другой - обостряет интуицию и помогает быстрее принимать верные решения. Порой кажется, что весь мир против вас и не на кого рассчитывать. Но помните, что вы достаточно сильны, чтобы преодолеть все трудности этого дня.

Рыбы

В первой половине дня возможно недомогание, обострение хронических заболеваний. Рекомендуется сократить нагрузки, отказаться от спорта и физических усилий. Лучше также воздержаться от поездок - они сильно утомят и не порадуют. Вероятны денежные поступления или ценные подарки.

Автор: Семен Подгорный