Любовный гороскоп на сегодня, 16 ноября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 16 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня вы можете стать объектом пристального внимания со стороны человека, который любит сводить людей в пары. Возможно, это даже неплохо - ведь вам явно желают добра. Пользы, правда, скорее всего не будет, но хотя бы какое-то развлечение и приятные эмоции это принесет.

Телец

Сегодняшний день не является благоприятным для выяснения отношений, резких разговоров с целью воспитания и скандалов. Лучше перетерпеть этот день, скрепя сердце или слегка подсолив подушку слезами. Любые попытки что-либо изменить только ухудшат и без того напряженную ситуацию в отношениях.

Близнецы

Устройте сегодня тихий и уютный семейный вечер дома. С чаем, вкусными сладостями и мягким светом. Без нарядов, макияжа и ненужной помпезности. Просто посидите вместе, поговорите на нейтральные темы, послушайте спокойную музыку или насладитесь тишиной. И вы обязательно услышите, как ваши сердца бьются в унисон от любви друг к другу.

Рак

Сегодня вы осознаете, насколько хрупким, ранимым и нежным является ваше чувство к любимому человеку. Его обязательно нужно беречь, чтобы оно не сломалось, не разбилось и не растворилось среди других, более сильных и уверенных эмоций. Они вполне могут заглушить и отодвинуть его на второй план.

Лев

К сожалению, погодные условия могут испортить вам сегодня свидание, поэтому лучше спланировать его таким образом, чтобы капризы природы вас беспокоили как можно меньше. Впрочем, пожалуй, только погода сегодня будет капризной: поведение вашей второй половинки окажется идеальным.

Дева

Будьте ласковы и предупредительны сегодня с вашим любимым человеком. В конце концов, даже если сегодня он не будет похож на любовь всей вашей жизни и того единственного, кого вы всегда ждали, поблагодарите его хотя бы за те минуты счастья, которые он вам подарил. Желательно сделать это не на словах, а на деле.

Весы

К сожалению, сегодня придется забыть о личной жизни. Иначе вы рискуете потерять либо друга, либо работу, либо значительную прибыль. Попробуйте объяснить это вашей второй половинке. Только будьте готовы к такой реакции: «Они для тебя важнее, чем я». В случае ее наступления стоит задуматься, нужны ли вам вообще такие отношения.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет остро не хватать вашего внимания и заботы. Он будет постоянно нуждаться в вашей поддержке, опеке и покровительстве, причем даже не столько дружеском, сколько родительском. Постарайтесь обеспечить ему все это в лучшем виде.

Стрелец

Сегодня в отношениях с любимым человеком произойдет что-то непонятное, необъяснимое и странное, чему не найдется логического обоснования. Придется вам на время отказаться от разумных доводов и попробовать найти выход из ситуации интуитивно, на ощупь или даже на запах.

Козерог

Козерогам звезды сегодня рекомендуют заняться глобальными домашними делами. Генеральную уборку, а лучше вообще ремонт. Причем смело беритесь за самую грязную и неприятную часть работ - покраску окон, дверей, покрытие лаком разных поверхностей и т.п. Принесет только пользу, к тому же вы сегодня наименее восприимчивы к строительным запахам в своей семье.

Водолей

Благоприятный день для того, чтобы начинать новые отношения или заканчивать старые. При этом ваш любимый человек это может совсем не устраивать или даже очень расстраивать - точная формулировка не важна. Главное, что будет лучше для вас, ведь вы у себя в единственном экземпляре.

Рыбы

Солнце, дождь или другие погодные условия – ничто не сможет испортить вам сегодня настроение и омрачить счастье. Радуйтесь, ведь вас любят. А если нет, то наверняка вы стоите на пороге замечательных событий в личной жизни, которые коренным образом изменят вашу судьбу. И это вы тоже чувствуете.

Автор: Семен Подгорный