Гороскоп на сегодня, 17 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

День начнется с волнений и беспокойств. Люди склонны раздражаться из-за мелочей, ссориться без повода, не понимая причин своего плохого настроения. Тяжело избавиться от тоскливых мыслей и грустных воспоминаний, которые не дают покоя. Хочется что-то исправить в прошлом, и вы думаете об этом гораздо больше, чем о настоящем и будущем.

Однако во второй половине дня настроение улучшится, появятся приятные моменты. Стоит прислушаться к своей интуиции – она подскажет верные решения. Возможны удачные стечения обстоятельств, которыми надо воспользоваться, чтобы приблизиться к заветной цели.

ОвенУ вас появится шанс решить многие проблемы. Лучше придерживаться заранее составленных планов, импровизировать только по необходимости. Вероятен прогресс в ходе важных деловых переговоров, откроются новые перспективы.

Телец

Наконец вы сможете заняться тем, что по-настоящему интересно. Творческий потенциал Тельцов очень высок, не будет недостатка в свежих идеях. Найдутся ли люди, готовые помочь воплотить замыслы в жизнь? Да, если вы проявите гибкость и не будете чрезмерно требовательны.

Близнецы

Идеи, которые придут в голову сегодня, хороши, но лучше повременить с их реализацией. Сейчас не самые подходящие условия, к тому же могут напомнить о себе старые нерешенные проблемы, отвлекая от новых замыслов.

РакВы склонны вмешиваться в чужие дела, решать проблемы, которые вас не касаются. Возможно, это продиктовано заботой об окружающих, но на самом деле от ваших действий никому не становится легче. Обостряются противоречия в семье, вероятны серьезные конфликты с родными.

Лев

Стоит сделать что-то совершенно необычное – вам нужны яркие впечатления. Они вдохновят на подвиги, помогут покорить новые вершины. Возможны перемены на работе – появятся новые интересы, придется найти того, кто завершит старые проекты.

Дева

Ничем особо не примечательный, но в целом неплохой день. Многие Девы справятся со сложными рабочими задачами, наладят отношения с коллегами. Для кого-то день принесет важную информацию или известия от близкого человека.

ВесыВы будете успешны в любом деле, найдете применение давно забытым знаниям. Возможны интересные знакомства, в том числе с приезжими издалека. Не исключено начало романа с человеком из другого города.

Скорпион

Вам улыбнется удача – неожиданная, но весьма кстати. Можно смело браться за новые дела, поставленные задачи вполне по силам.

Стрелец

Вы проявите повышенный интерес к общественной жизни, начнете активную борьбу за справедливость и истинные ценности. Стрельцы не отступят перед сильным противником – и нередко одержат верх, чему сами удивятся. Звезды на вашей стороне, стоит этим воспользоваться для достижения целей.

Козерог

Ждите неожиданных событий, новых знакомств, любопытных встреч. Вы получите новую информацию или отыщете давно разыскиваемые сведения. Хорошее время для общения онлайн. Умение поддержать беседу поможет добиться успеха в бизнесе. Благоприятный день для визита к врачу.

Водолей

Неблагоприятный день. Вам не везет в делах, недоброжелатели этим пользуются. Могут возникнуть серьезные разногласия с начальством, кто-то задумается о поиске новой работы. Вы не замечаете собственных ошибок и спровоцируете лишь новые конфликты, хотя лучше было бы сгладить острые углы.

Рыбы

Удачно пройдут деловые встречи, особенно с представительницами прекрасного пола. Рыбы под началом женщин чувствуют себя комфортно и получают удовольствие от работы. Не исключены романы на работе, которые могут оказаться серьезными.

Автор: Семен Подгорный