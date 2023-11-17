Гороскоп на сегодня, 18 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

День начинается с приятных переживаний. Это прекрасное время для общения с дорогими сердцу людьми. Легко достичь взаимопонимания, уладить важные вопросы. Можно положить конец разногласиям и спорам, найти решения, устраивающие все стороны. Вероятно завязывание новых знакомств. Просто возникает симпатия, не исключена любовь с первого взгляда.

Во второй половине дня подходящий момент разобраться в прошлых событиях, понять, почему все так сложилось, а не иначе. Вы сможете проанализировать свои ошибки, сделать правильные выводы и больше не повторять старых промахов.

ОвенВам явно не хватает новых ощущений, но вы не знаете, что предпринять, чтобы их получить. Желания ваши противоречивы и не всегда разумны – к счастью, вы это осознаете и не торопитесь воплощать их. Возможны споры с родственниками, конфликты с давними союзниками. Не исключены разногласия с любимым человеком; достичь компромисса будет нелегко.

Телец

В этот день вас будет очень радовать отношение окружающих. Повсюду ваше появление вызывает ажиотаж, вас окружают вниманием и заботой. Ваши желания не остаются незамеченными – более того, они исполняются в нужной форме и в самый подходящий момент. При этом роль звезды вас совсем не утомляет.

Близнецы

Очень высок интеллектуальный потенциал представителей знака, нет такой задачи, с которой не справились бы Близнецы. Вы так стремительно продвигаетесь вперед, что преград даже не видите (впрочем, возможно, все дело в том, что они сами исчезают при вашем приближении). Скорее всего вы получите полезную информацию из надежного источника.

РакЭтот день чуть хуже предыдущего, зато спокойнее. Представители знака могут заниматься своими делами, и едва ли кто-то будет им мешать, отвлекать и беспокоить. Возможны интересные предложения, но пока они очень расплывчатые, так что пока рано всерьез размышлять над ними.

Лев

Трудно сохранять спокойствие, и это понятно: сегодня вам чаще обычного приходится иметь дело с неприятными людьми, да еще дела, которыми нужно заняться, не вызывают у вас энтузиазма. Многие Львы дают волю раздражительности в самый неподходящий момент, наживают врагов, портят отношения с друзьями. Вторая половина дня хороша для обсуждения и решения юридических вопросов.

Дева

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, это влияет и на работу, и на личную жизнь. Вы нетерпеливы и вспыльчивы, плохо переносите давление, часто спорите просто ради спора. Люди, которые хотят ладить с вами, вынуждены держаться от вас подальше, но даже это не помогает избежать ссор. Любые контакты с влиятельными людьми требуют крайней осторожности. Зато ваше жесткое, порой агрессивное поведение помогает брать верх над врагами.

ВесыПозвольте провести этот день приятно и беззаботно, не думая о проблемах, которые тревожили в последнее время. Сейчас ничего изменить не получится, а напрасно переживать бессмысленно, когда можно провести время с пользой – например, научиться чему-то или пообщаться с людьми, чей опыт вам полезен.

Скорпион

Очень важно беречь спокойствие: если дать волю эмоциям, день пройдет крайне неудачно. Ваше упрямство за разумные границы, что очень огорчает близких; однако вы не желаете прислушаться к их мнению, последовать доброму совету. Вы полностью уверены в собственной неотразимости, поэтому порой выглядите глупо, разочаровываете тех, кто искренне к вам неравнодушен.

Стрелец

Лучше планировать взаимодействие с партнерами на утренние часы. В остальное время избегайте перемен, сосредоточьтесь на закреплении результатов. В решении конфликтов не выходите за рамки приличий, не грубите. Избегайте неоправданных рисков.

Козерог

Постарайтесь максимально эффективно использовать начало дня: сейчас есть шанс добиться успеха. В последующие часы положительные тенденции будут слабеть, а решение задач – даваться все труднее. Заниматься физическим трудом и спортом тоже лучше утром, а потом снизить нагрузку.

Водолей

День очень перспективен. Возможны профессиональные победы, позволяющие подняться по карьерной лестнице. Проявив лидерские качества, вы сможете возглавить коллектив единомышленников. Начальство на вашей стороне, но пока можете рассчитывать лишь на моральную поддержку. А вот финансовые дела не в порядке. Сегодня категорически не подходит для сделок.

Рыбы

День складывается удачно. Результаты ваших усилий превзойдут все ожидания. Несмотря на множество дел, вы справитесь со всем – и еще останется время на отдых и общение с близкими. Возможны новые знакомства, не исключена неожиданная встреча с человеком, который вам небезразличен.

Автор: Семен Подгорный