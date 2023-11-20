Гороскоп на сегодня, 21 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

День подходит для решительных действий, но их нужно предпринимать обдуманно, без спешки. Для вспыльчивых людей этот день будет нелегким. А вот те, кто умеет контролировать эмоции и действовать разумно, справятся со всеми трудностями.

В личных отношениях лучше избегать важных решений. Сейчас каждый сосредоточен на собственных проблемах, и близким людям непросто понять друг друга. Возможны небольшие финансовые потери. Могут сломаться бытовые приборы.

ОвенПонедельник даст вам ключ к решению накопившихся проблем. Вы понимаете, что пора действовать, но откладываете решительные шаги, чтобы никому не причинить боль. Хотя забота о близких похвальна, не стоит забывать и о собственных интересах.

Телец

Для вас этот день сложится очень успешно и позволит многого добиться. Вы быстро осваиваете новое и вскоре можете опередить своих наставников. Ваш искренний интерес к делу обеспечит успех. Хорошее время для обсуждения повышения зарплаты и карьерного роста.

Близнецы

Утро будет непростым. Вы старайтесь сохранять спокойствие, но вас легко вывести из равновесия. Радуйте и балуйте себя при любой возможности.

РакВы очень наблюдательны и внимательны к деталям, что помогает принимать верные решения. Возможен карьерный рост или смена работы на более престижную и высокооплачиваемую. Во второй половине дня будьте осторожны в общении: кто-то может воспользоваться вашей доверчивостью.

Лев

Благодаря настойчивости вы решаете проблемы, с которыми не справились другие. Хорошее время для обсуждения сотрудничества, подписания важных документов. У многих Львов появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Юридические и имущественные вопросы решатся в вашу пользу.

Дева

Повышается интуиция, вы можете предвидеть развитие событий. Можно принимать решения, касающиеся работы и личной жизни. У некоторых Дев появится возможность увеличить доходы, воплотив оригинальный проект.

ВесыВ спорах вам удается победить, но не потому, что вы правы, а потому, что вас невозможно переубедить. Вы склонны рисковать и переоценивать свои силы. Могут осложниться отношения с партнерами, которые не разделяют ваших принципов работы.

Скорпион

Предстоит непростой, но многообещающий день. Придется самостоятельно решать сложные задачи. Старайтесь спокойно относиться к неудачам и критике недоброжелателей.

Стрелец

Возможны недоразумения и ошибки, о которых вы пожалеете. Не принимайте близко к сердцу разногласия с коллегами – скоро ваша правота станет очевидной.

Козерог

Несмотря на трудности, день в целом пройдет неплохо. Благодаря настойчивости вы преодолеваете препятствия. Хорошее время для важных встреч и переговоров.

Водолей

День интересных событий и удачных совпадений. Хорошо строить долгосрочные планы и обсуждать их с единомышленниками. Не бойтесь менять свою жизнь – сегодня это получится успешно.

Рыбы

Вас ждут романтические встречи, которые повысят самооценку. Вы услышите много комплиментов и почувствуете любовь своих избранников. Возможны новые знакомства с привлекательными и успешными людьми.

Автор: Семен Подгорный