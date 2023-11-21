Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Похоже, сегодняшний день преподнесет нам немало сложностей в рабочей сфере. Давние конфликты вспыхнут с новой силой, и уже не будет желания сгладить острые углы. Многие склонны действовать опрометчиво, не вникая в мотивы и причины поступков других людей. Из-за этого даже незначительные разногласия чреваты серьезными последствиями: кого-то могут уволить за "непокорность", а кто-то может потерять партнера из-за взаимного упрямства.

В то же время люди ищут положительных эмоций, и наиболее доступный путь к этому - флирт и легкие интрижки. Трудно устоять перед соблазном.

Овен

Хотелось бы испытать свои силы в состязании с достойным соперником, да вот не повезло - поблизости нет никого подходящего. Самые решительные Овны тут же отправятся на поиски противника, остальным лучше заняться созиданием. Можно чему-то научиться или завершить дела, начатые ранее.

Телец

День будет наполнен негативом и трудностями. Дел много, но сосредоточиться не получается - приходится участвовать в бесконечных разговорах и совещаниях. Из-за этого в работе допускаются ошибки. Возможны серьезные разногласия с представительницами прекрасного пола, особенно если они являются вашими начальницами.

Близнецы

День сложится непросто, зато вы воспользуетесь всеми шансами, которые он предоставит. Удачно складываются поездки - они подарят радость и новые знакомства. Многие Близнецы обретут известность в узких или широких кругах, появятся новые поклонники.

Рак

Сегодняшний день важен тем, что принесет свежую информацию и интересные идеи для воплощения в ближайшие месяцы. Интуиция обострится, обращайте внимание на свои озарения - они могут стать ценными подсказками.

Лев

Сегодня вы сделаете немало добрых дел, но вряд ли кто-то с ходу оценит ваши старания. Более того, чем сильнее вы стараетесь, тем чаще вас критикуют. Не обращайте внимания на неприятные замечания и продолжайте начатое благое дело. А вот погоня за личной выгодой сегодня вряд ли увенчается успехом.

Дева

Крайне важно не поддаваться эмоциям, иначе день сложится крайне неудачно. Вы проявляете чрезмерное упрямство, что огорчает окружающих. Но вы не желаете прислушиваться к их мнению и советам. Вы полагаете себя неотразимыми, из-за чего порой выглядите глупо и разочаровываете тех, кто вам симпатизировал.

Весы

Подходящий день для путешествий и перемен. Особенно повезет тем Весам, кто отправится в незапланированную поездку. Расходы могут быть высокими, но вы потратите деньги с умом.

Скорпион

Благоприятный день, сулящий немало хорошего активным и деятельным Скорпионам. Держитесь на виду - чем больше внимания привлечете к себе, тем лучше. Удачно пройдут деловые встречи, появится шанс обзавестись влиятельными союзниками и покровителями.

Стрелец

Удачный день, полный приятных событий. Можно браться за новые дела, не сомневаясь в успехе, особенно с поддержкой надежных союзников. Вероятно, поступят выгодные предложения о работе.

Козерог

Ваши старания будут вознаграждены, ведь вы этого достойны. Можно запустить масштабный проект или завязать полезное знакомство - все новое, что появится сегодня, подарит радость и вдохновение. Исчезнет усталость, появится позитивный настрой и юмор.

Водолей

День подарит новые задачи и предложения, отказаться от которых будет сложно. Люди, которым вы когда-то помогли, готовы оказать ответную услугу. Не стесняйтесь этим воспользоваться. Вероятны крупные денежные поступления.

Рыбы

Не спешите и не позволяйте никому торопить вас. День благоприятен для делового общения и получения полезной информации. Однако пока не стоит делиться свежими новостями - лучше пока придержать их при себе. Можно подписывать бумаги, заключать соглашения о сотрудничестве.

Автор: Семен Подгорный