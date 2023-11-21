Любовный гороскоп на сегодня, 22 ноября 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 22 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

На сегодняшний день у представителей знака Овна может возникнуть сильное желание пожаловаться своей второй половинке на то, как несправедливо к ним относится судьба. Однако вряд ли партнер сможет в полной мере понять ваше настроение и должным образом утешить. Возможно, Овнам следует попытаться справиться с текущими трудностями самостоятельно, не перекладывая свои проблемы на плечи любимого человека.

Телец

Представителям знака Телец 21 ноября не рекомендуется чрезмерно доверять обещаниям своей второй половинки. Скорее всего, многие из сказанных слов останутся пустыми фразами, мифами и фантазиями, не имеющими ничего общего с реальностью. Придется столкнуться с очередным разочарованием в отношениях.

Близнецы

Близнецы в этот день могут серьезно задуматься о том, не пора ли начать активные действия по завоеванию чьего-либо сердца. Возможно, вы уже давно присмотрели кого-то в качестве объекта ухаживаний, но пока не решались приступить к активным действиям. Сегодня настал самый подходящий момент для этого. Главное - преодолеть робость и поверить в успех.

Рак

Представители знака Рак в этот день могут ощущать сильную усталость и разбитость. Из-за этого общение даже с любимым человеком будет казаться обременительным. При этом ваша молчаливость и неразговорчивость могут быть истолкованы партнером как нежелание общаться и проявление антипатии.

Лев

Львам на сегодняшний день звезды советуют не пытаться скрывать свое плохое настроение за фальшивой улыбкой и притворным оптимизмом. Даже самые искусные попытки обмануть любимого человека вряд ли увенчаются успехом. Скорее наоборот, такая неестественная "веселость" вызовет дополнительное беспокойство и переживания у вашей второй половинки.

Дева

Для Дев на сегодняшний день важную роль будет играть музыка. Если в душе ощущается некий диссонанс и дискомфорт, рекомендуется включить любимые мелодии, которые помогут настроиться на позитивный лад. Это в значительной степени повысит шансы на успех вечером в общении с любимым человеком.

Весы

Если Весы не полностью уверены в искренности чувств со стороны партнера, им не следует знакомить его со своим лучшим другом или подругой. Довольно вероятно, что в дальнейшем придется стать свидетелем на их свадьбе. Поэтому если вы дорожите отношениями с текущим избранником, лучше пока воздержаться от знакомств.

Скорпион

У представителей знака Скорпион сегодня возможны беспочвенные споры с любимым человеком, которые вряд ли приведут к конструктивному результату. Просто вам захочется поиграть словами и поострить умом, перекидываясь фразами как воланчиком. Главное в такой полемике - не победа, а сам процесс общения.

Стрелец

У Стрельцов сегодня велика вероятность мгновенно и неожиданно очаровать кого-то с первого взгляда. При этом сам Стрелец может быть крайне удивлен произведенным эффектом. К сожалению, последствия такого внезапного увлечения могут оказаться довольно плачевными, вызвав муки совести и нервные переживания. Очарованный поклонник еще долго будет умолять о встрече.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют 21 ноября быть предельно бдительными и следить за сохранностью денег, важных документов и других ценных вещей. Велик риск сегодня потерять ключи или столкнуться с трудностями, из-за которых будет сложно попасть домой. Кроме того, повышенное внимание стоит уделить возможным кражам и мошенничеству со стороны злоумышленников.

Водолей

Водолеям на сегодняшний день звезды рекомендуют воздержаться от ссор с любимым человеком на темы, связанные с материальными ценностями и деньгами. Даже если возникнет соблазн, постарайтесь обойти в разговоре эту щекотливую тему, чтобы ненароком не нарушить гармонию отношений. К финансовым вопросам лучше вернуться завтра свежим взглядом.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам провести сегодняшний вечер в компании любимого человека, отправившись на небольшую совместную прогулку-путешествие в какое-нибудь новое и неизведанное место. Пусть этот вечер будет наполнен маленькими радостными открытиями и удовольствием от общения в уютной романтической атмосфере.

Автор: Семен Подгорный