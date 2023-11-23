Гороскоп на сегодня, 24 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

День обещает быть вполне благоприятным, радуя приятными сюрпризами и событиями, о которых раньше можно было только мечтать. Однако позитивное влияние звезд будет сказываться в основном на мелочах повседневной жизни. Что касается по-настоящему серьезных дел, то здесь вряд ли стоит рассчитывать на поддержку свыше. Не исключено поступление двусмысленных известий, которые вынудят скорректировать некоторые планы на ближайшее будущее.

Большинство людей завтра будут настроены миролюбиво и не склонны вступать в конфликты. Даже самые ярые спорщики, скорее всего, предпочтут симулировать согласие с оппонентами, нежели ввязываться в острые дискуссии. Однако к тем обещаниям и заверениям, которые будут даваться завтра, стоит относиться с изрядной долей скепсиса.

ОвныПервая половина дня превосходно подходит для решения важных задач, построения смелых планов и размышлений о перспективах. В это время интеллектуальные способности Овнов будут на высочайшем уровне. Кроме того, данный период благоприятствует любым контактам и общению - вы будете интуитивно находить нужный подход практически к любому собеседнику. Расширится круг ваших поклонников, а Купидо усилит обстрел вашего окружения своими стрелами. Овны в браке должны быть осторожнее в словах и поступках, чтобы не дать повода для ревности второй половинке.

Тельцы

Если вы планируете что-то масштабное и долгосрочное, будьте предельно осторожны - есть риск взвалить на себя непосильные обязательства или связаться отношениями, которые принесут больше хлопот, чем радости. В целом, день лучше посвятить исправлению текущих недостатков и наведению порядка в настоящем, не загадывая особенно далеко вперед.

Близнецы

Для вас день будет наполнен приятными сюрпризами и удачей во всех начинаниях. Многие Близнецы могут обнаружить в себе ранее неизвестные таланты и способности. Все, за что бы вы ни взялись, будет получаться наилучшим образом.

РакиПоведение окружающих может поставить вас в тупик, а некоторые люди, которым вы безгранично доверяли, способны жестоко разочаровать. Многим Ракам придется с горечью признать, что рассчитывать по жизни приходится только на себя. К счастью, очень скоро на горизонте появится человек, который подбодрит вас и окажет вам неоценимую помощь.

Львы

Вы будете полны энергии и инициативы, с энтузиазмом возьметесь за любые дела, даже очень непростые. Следуя заранее намеченному плану, вы быстро добьетесь намеченных результатов. Вас ожидают большие профессиональные достижения, которые не останутся без внимания начальства - вполне реально рассчитывать на повышение или премию. Возможно, кое-кто будет завидовать вашим успехам, но активно вредить вряд ли станет.

Девы

Особых проблем и испытаний день не принесет, перед вами по-прежнему будут открываться неплохие перспективы. Однако из-за собственной медлительности вы рискуете упустить многие возможности и потом сокрушаться по этому поводу.

ВесыПринимайте важные решения и воплощайте их в жизнь как можно быстрее, не оглядываясь на мнение окружающих. Возможно, сначала вас не поддержат, а кто-то даже осудит. Но через некоторое время все поймут, что вы выбрали единственно верный путь.

Скорпионы

Вам следует немного сбавить темп, потому что из-за замедлившегося ритма жизни вы то и дело оказываетесь впереди паровоза. Придется отложить некоторые запланированные дела, поскольку люди, с которыми вы рассчитывали работать, не успевают за вами. Хоть это и обидно, но неизбежно. Зато появится время как следует обдумать собственные идеи и проекты.



Стрельцы

День как таковой нейтральный, но от вас зависит, насколько плодотворно вы его проведете. Можно с пользой обсудить планы на будущее - вы получите много дельных советов и предложений о помощи. Удачными могут быть деловые поездки и встречи с дальними гостями.

Козероги

Вы будете чувствовать мощный прилив энергии и жизненных сил, поймете, что успеете очень многое, если действовать решительно и целенаправленно. День принесет и эмоциональные взлеты, и падения, но в целом настроение удастся сохранить благодаря поддержке друзей, которые найдут нужные слова.

Водолеи

У вас появится шанс проявить свои лучшие качества, одержать верх над старинным соперником, добиться успеха в работе. Главное - действовать решительно, отбросив колебания. Союзников сначала будет немного, зато позже они подтянутся как раз вовремя, когда их помощь понадобится.

Рыбы

Настроение будет портиться из-за любых мелочей, а если возникнут по-настоящему серьезные сложности, вы впадете в уныние и пессимизм. Как бы окружающие ни старались вас развеселить и подбодрить, ничего не поможет - вы будете только еще более раздражительными и мрачными.

Автор: Семен Подгорный