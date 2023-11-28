Гороскоп на сегодня, 29 ноября 2023 года, для всех знаков зодиака

Начало дня обещает быть довольно сложным и требует проявления терпения и осторожности в общении с близкими людьми. Любая мелочь или пустяк могут послужить причиной для обиды или размолвки, что испортит отношения надолго. Не предъявляйте чрезмерных требований ни к окружающим, ни к себе. Лучше отложить важные решения и серьезные разговоры на более подходящее время.

Во второй половине дня обстановка значительно улучшится и произойдет много интересного. Скорее всего, придется оперативно корректировать намеченные планы, но это только порадует – новые дела и идеи окажутся намного привлекательнее и перспективнее прежних замыслов. Отличное время для поездок и путешествий, которые подарят массу ярких положительных эмоций и впечатлений.

ОвенСегодня вы не горите желанием прилагать усилия даже к перспективным делам, поэтому упускаете интересные возможности, не успеваете вовремя отреагировать на происходящие события. Могут появиться неплохие идеи, но их реализация откладывается из-за текущей неблагоприятной ситуации. Проявите терпение, со временем получится воплотить задуманное. Ближе к вечеру хорошее время для развлечений и флирта, но серьезных отношений пока не предвидится.

Телец

День обещает быть плодотворным - появятся интересные идеи, а некоторые Тельцы задумают масштабные планы, которые вскоре получится воплотить в реальность. Обстоятельства не всегда будут складываться так, как вы рассчитывали, но это не помешает достичь намеченных целей. Вероятны денежные поступления, спорные финансовые вопросы разрешатся в вашу пользу.

Близнецы

Сегодня далеко не всё будет даваться легко, рассчитывать на выдающиеся успехи не стоит. Однако некоторые Близнецы проявят чудеса трудолюбия и энтузиазма - именно они добьются всего задуманного, несмотря на препятствия недоброжелателей.

РакПридется заниматься делами личного характера, которые хотелось бы сохранить в тайне. Но сберечь секреты будет непросто – вы сами сболтнете лишнее, а знакомые заметят то, чего не должны были видеть. Впрочем, вам не придется краснеть от стыда, если информация о ваших занятиях станет известна окружающим.

Лев

Вы сегодня очень собраны, организованны и дисциплинированны, ничего не упускаете из виду. Отличный день в профессиональном плане для Львов-руководителей – получится найти общий язык с сотрудниками и подобрать новых перспективных кадров в команду. Рядовым же работникам день может показаться утомительным, зато их ждет достойное вознаграждение за труды.

Дева

Крайне важно избегать двусмысленности и неясности в отношениях с близкими людьми – необходима полная откровенность и четкость позиций. На удачу рассчитывать не стоит, успех будет напрямую зависеть от приложенныхpersonal усилий. Не исключено, что люди, которые обычно оказывают вам поддержку, на этот раз откажут в помощи.

ВесыСегодня получается всё задуманное практически без особых усилий с вашей стороны. Удача сама идет в руки - остается только радоваться и принимать дары судьбы. Не отказывайте в помощи нуждающимся – помогая другим, вы улучшаете и собственные дела. Возможны неожиданные встречи с давними друзьями, а также незапланированные, но очень приятные визиты гостей, которые надолго задержатся у вас в гостях.

Скорпион

День полон кажущихся незначительными событий, но Скорпионы, обладая потрясающей интуицией и умением находить скрытые взаимосвязи, быстро поймут, что к чему, и начнут использовать это себе во благо. Ваши недоброжелатели могут лишь посочувствовать себе – им сегодня достанется по полной программе.

Стрелец

Деловое общение может оказаться не самым продуктивным, но вы очень постараетесь - и добьетесь неплохих результатов. Удастся преодолеть разногласия, найти компромиссы, заключить договоренности и приступить к их реализации. Используйте свое умение вести любой диалог в дружеской манере, чтобы собеседники чувствовали себя максимально комфортно рядом с вами.

Козерог

Удачный день, который принесет успех практически во всех начинаниях. Вы адекватно оцениваете собственные силы и возможности, что позволяет избегать ошибок и просчетов. Наконец открывается возможность начать плодотворное сотрудничество с человеком, который давно интересовал вас в качестве перспективного делового партнера.

Водолей

Благоприятный день для занятий, которые пока не вошли для вас в привычку. Осваивая что-то новое, вы получите массу положительных эмоций и адреналина. Удастся познакомиться с интересными людьми, а мимолетная симпатия может перерасти в нечто большее. Вы проявите высокую деловую и творческую активность, а недоброжелатели будут бессильны вам помешать.

Рыбы

День конструктивных обсуждений и полезного обмена мнениями. Обязательно запоминайте всё, о чем вам говорят – информация, кажущаяся сейчас несущественной, на самом деле окажется очень ценной. День особенно удачен для Рыб, чья деятельность связана с искусством и шоу-бизнесом.

Автор: Семен Подгорный