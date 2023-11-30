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Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Предстоящий день обещает быть весьма благоприятным для многих сфер жизни. Особенно повезет тем, кто не боится экспериментировать и идти вперед вопреки обстоятельствам. Утро прекрасно подходит для начала нового обучения, а днем появится шанс успешно применить полученные ранее знания.

Вероятно, не обойдется без споров и разногласий с окружающими. Но сегодня это даже к лучшему, поскольку позволит взглянуть на привычные вещи в совершенно новом свете. День благоприятен для творческой самореализации. Стоит вспомнить о своих талантах и поискать им достойное применение.

Овен
Несмотря на небольшие неприятности с самого утра, к полудню настроение значительно улучшится. Вы найдете способ не только подбодрить себя, но и окружающих. Во второй половине дня подходящее время для реализации новых начинаний.

Телец
Хотя сегодня и не ждет особых достижений, привычные дела не доставят хлопот. Решение текущих проблем также не отнимет много сил. День хорош как для делового общения, так и личных встреч. Успешно пройдут переговоры, можно заключать выгодные соглашения о сотрудничестве.

Близнецы
Могут возникнуть сложности с адекватной оценкой собственных поступков и недавних событий. Вы будете игнорировать факты, предпочитая полагаться на фантазии. Вероятны ссоры с теми, кто попытается помочь избавиться от иллюзий.

Рак
Влияние негативных тенденций по-прежнему велико, бороться с ними крайне непросто. Приходится выбирать из двух зол, и выбор часто оказывается неверным. Радует поддержка любимого человека – ваша «половинка» старается подбодрить добрым словом, а иногда и конкретной помощью.

Лев
Утро может быть омрачено мелкими неприятностями и потерями. Хотя сами по себе они вас не сильно расстраивают, зато вы болезненно реагируете на комментарии окружающих. Ваши обиды во многом надуманны. Постарайтесь лишний раз их не демонстрировать, а то потом будете корить себя за несдержанность.

Дева
Как бы ни складывались события, помните: друзья на вашей стороне. При любых обстоятельствах обращайтесь к ним за помощью и советами. Ваши идеи поддержат даже те, от кого вы этого совсем не ждали. Бывшие недруги могут стать надежными союзниками.

Весы
Первая половина дня – прекрасное время для удачных сделок и подписания выгодных контрактов, будь то краткосрочное или долгосрочное сотрудничество. Легче находить общий язык с представительницами прекрасного пола, они охотнее делятся ценной информацией.

Скорпион
Вы чувствуете себя собранным и организованным, это способствует эффективной работе. Пришло время разобраться с документацией, уладить накопившиеся дела и начать планировать новые. Успешно завершите давние проекты.

Стрелец
Эмоционально тяжелый день. Кажется, имеющихся проблем вам мало, вы с настойчивостью придумываете себе новые. Как бы ни складывались отношения с окружающими, вы везде ищите второе дно, проявляете подозрительность и сомнения даже по отношению к искренне любящим вас людям.

Козерог
Предстоит нелегкий день, полный противоречий, недоразумений и сложных ситуаций. Каждая потребует вашего активного участия, чтобы разрешиться благополучно. Так что вы невольно оказываетесь в центре событий, а это довольно утомительно.

Водолей
Хотя день может быть довольно напряженным, ваше мудрое поведение поможет избежать серьезных конфликтов и разногласий. Не стоит сейчас начинать крупные проекты или сделки. Деловые переговоры малоэффективны, зато вы произведете хорошее впечатление на партнеров. Это значит, что в ближайшее время к обсуждению можно будет вернуться.

Рыбы
Сиюминутный порыв может толкнуть на необычные покупки или проявление несвойственных ранее качеств. Главное – не рисковать деньгами в таком состоянии, иначе значительные суммы могут быть потрачены из-за случайного каприза.

Любовный гороскоп на сегодня, 1 декабря 2023 года по знакам зодиака

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гороскоп на сегодня
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