Любовный гороскоп на сегодня, 2 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 2 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня перед Вами и Вашим любимым человеком возникнет проблема, которую вы вдвоем не сможете решить самостоятельно. Вам потребуется помощь беспристрастного друга, который сможет объективно оценить ситуацию и дать дельный совет о том, как поступить. Его мнение поможет вам разобраться в сложившейся ситуации и найти правильное решение.

Телец

Забудьте на сегодня обо всех делах и полностью сосредоточьтесь на личной жизни. Работа и другие обязанности могут подождать, ведь судьбоносные события в отношениях случаются нечасто. Именно сегодня произойдет то, что определит дальнейшее развитие ваших отношений. Не упустите этот шанс!

Близнецы

Звезды советуют вам сегодня: не ждите от любимого человека слишком многого. Он не обязан полностью соответствовать вашим ожиданиям и становиться тем, кого вы хотели бы в нем видеть. Просто цените и любите его таким, какой он есть. Это уже большая удача - быть рядом с человеком, который разделяет ваши чувства.

Рак

Сегодня вашей второй половинке понадобится срочно решить несколько важных дел, поэтому некоторое время ей будет не до вас. Не расстраивайтесь и не пытайтесь устраивать объяснения. Как только всё будет сделано, она снова целиком и полностью будет принадлежать вам.

Лев

Сегодня эмоции вашего любимого человека будут бушевать, и рядом с ним в любой момент может грянуть настоящая буря. Будьте готовы к тому, что это эмоциональное цунами накроет в первую очередь вас. Постарайтесь держаться стойко.

Дева

Поведение вашей второй половинки сегодня будет крайне непредсказуемым. Вам останется лишь гадать, какой сюрприз она преподнесет в следующий момент. Будьте готовы к любым неожиданностям и заранее продумайте, как на них реагировать.

Весы

Сегодня вы встретите родственную душу – человека, который сможет понять вас как никто другой. У вас обоих похожие проблемы и взгляды на жизнь. Если вы мечтали о паре, похожей на вас как две капли воды, это ваш шанс начать более близкие отношения. Хотя, возможно, вам больше придутся по душе некоторые отличия...

Скорпион

Сегодня вам не придется долго уговаривать любимого человека – вы с легкостью добьетесь своего. Тем не менее, чтобы отношениям было интересно, стоит немного поиграть в недоступность. Пусть ваша половинка поборется за ваше внимание.

Стрелец

Небольшой флирт на работе сегодня только укрепит ваши чувства к любимому человеку. Сравнивая коллег, вы поймете, что никто из них не стоит вашей второй половинки. Хотя, если кто-то все же окажется достоин, возможно, стоит присмотреться к этому человеку получше?

Козерог

Даже если вы собрались just выскочить в магазин, звезды советуют вам выглядеть безупречно. Ведь сегодня судьба может подкинуть вам сюрприз в самый неожиданный момент. Будет очень обидно предстать перед ней не в лучшем виде.

Водолей

На сегодня звезды не sготовили для вас ничего судьбоносного. Можете ни о чем не беспокоиться и провести день так, как вам захочется. Отдохните как следует!

Рыбы

Чтобы улучшить отношения, лучший подарок сегодня - это что-нибудь сделанное своими руками. Конечно, за один день не свяжешь свитер или не смастеришь шкаф. Но можно нарисовать картинку или записать диск - это займет не более часа, а радости доставит много!

Автор: Семен Подгорный