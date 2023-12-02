Любовный гороскоп на сегодня, 3 декабря 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен

Сегодня у представителей знака Овна интуиция будет функционировать превосходно, как никогда ранее. Обязательно нужно этим воспользоваться в полной мере. И ваша вторая половинка тоже пусть извлечет максимальную пользу из этого. Только не стоит навязывать ей свои услуги и советы в авторитарной манере, иначе можно столкнуться с резкими высказываниями и грубостью с ее стороны. Ваша интуиция вам и сама то же самое посоветует в мягкой, ненавязчивой форме.

Телец

Представителям знака Телец звезды рекомендуют уделить как можно больше времени в этот день играм с детьми. Со взрослыми им может оказаться не особенно увлекательно и интересно, да и тем для осмысленных дискуссий не найдется. И не стоит пытаться насильно это исправить. Лучше сосредоточиться на общении с юным поколением.

Близнецы

Сегодня вашему любимому человеку может не понравиться, что вы уделяете чрезмерно много времени и сил учебе, работе и прочим занятиям, которые напрямую его не касаются. Потребуется терпеливо разъяснять необходимость всех этих дел, причем буквально детально, на пальцах и многократным повторением одних и тех же аргументов.

Рак

Главными качествами, необходимыми представителям знака Рак в нынешней ситуации, являются сила воли и выдержка. Без них будет крайне сложно справиться, да и вашему любимому человеку тоже. Увы, в этот день придётся стать крепкой опорой и поддержкой. Впрочем, в этом есть и плюсы: уже завтра ваша вторая половинка будет смотреть на вас с уважением и даже восхищением.

Лев

Представители знака Лев чувствуют усталость и вымещают её на своем любимом человеке. Возможно, он и не сильно против этого: ему ваше раздражение все равно что слону дробина. Но постепенно такое поведение может вывести его из себя. И тогда вы мгновенно забудете про усталость, так как столкнетесь с гораздо более серьезными проблемами в отношениях. Не стоит этого допустить своим эгоистичным поведением.

Дева

Представители знака Дева - удивительные люди. Остается только поражаться, почему это очевидно только для вас самих. Быть может, вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так стоит попробовать - это заметно повысит ваш рейтинг в их глазах. Проявите свои лучшие качества.

Весы

Постарайтесь вести себя адекватно и ответственно. Ваше понимание ситуации и мудрость очень нужны сейчас вашему любимому человеку. Без них ему будет действительно сложно в эти дни. Похоже, вы стали одной из немногих его опор. Так будьте надёжным фундаментом! Ваши усилия вознаградятся сторицей.

Скорпион

Сегодня вашему любимому человеку будет нелегко понять, что вы испытываете по отношению к нему, чего ждёте и что вам в нём нравится или не устраивает. Поэтому его действия могут быть несколько нервными, суетливыми и совершенно непредсказуемыми. Сохраняйте выдержку.

Стрелец

Как сказал бы мудрый кот Матроскин, "совместный труд облагораживает" в вашем случае сегодня. Действительно, все лучше выполнять сообща: от чистки картошки к ужину до принятия важных семейных решений. В конце концов, вы единое целое. А две головы и четыре руки всегда эффективнее половины.

Козерог

Сегодня стоит устроить для вашего любимого человека маленький праздник души. Приготовьте ему сюрприз, выполните давнее обещание или просто будьте чуточку радушнее и ласковее обычного. Главное - чтобы он ни в коем случае не заподозрил неладное в этом внезапном благолепии.

Водолей

Сегодня вы узнаете, что кто-то вынашивал на вас далеко идущие матримониальные планы, настолько глобальные, что, кажется, проще пешком добраться до горизонта или вплавь основать поселение в Атлантиде. Впрочем, вполне возможно, при вашем согласии все ещё может осуществиться.

Рыбы

Сегодня представителям знака Рыбы придётся выложиться по полной программе, чтобы ваша половинка не имела повода упрекнуть вас в халатности, безответственности и поверхностном подходе. Тогда, возможно, удастся избежать ссоры и взаимных претензий. Это благотворно скажется на вашем союзе.

Автор: Семен Подгорный