Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Не стоит слишком переживать по поводу сегодняшних неожиданностей. Многие события, которые сейчас кажутся чрезвычайно важными, очень скоро будут позабыты. Отношения с представительницами прекрасного пола могут оказаться напряженными - они представляются очень требовательными и неидущими на компромиссы.

Не удивляйтесь, если придется оперативно корректировать то, что было запланировано на сегодня. Лучше отложить крупные покупки и решение финансовых вопросов. Зато удачно пройдут любые неформальные встречи - можно обрести единомышленников и новых друзей.

ОвенДень преподносит немало сюрпризов как в профессиональной, так и в личной сфере. Однако вы не теряетесь, быстро разбираетесь в ситуации и принимаете верные решения. Окружающим может показаться, что все происходит в полном соответствии с вашим планом.

Телец

День, когда деловые и личные интересы тесно переплетены. Вероятно начало отношений на работе, которые кардинально повлияют на вашу жизнь. Взаимоотношения с начальством становятся более теплыми и дружескими, что сулит скорые перемены к лучшему в карьере. Открываются новые возможности для продвижения по службе.

Близнецы

Удачный день, дающий много шансов. Важно не размениваться по мелочам, а держать в фокусе главную цель, даже если искушение переключиться на что-то иное будет велико. Вам удастся упрочить свои позиции в работе, найти людей, при помощи которых вы сможете воплотить самые смелые замыслы.

РакЕсли перед вами долго стояла сложная проблема, сегодня стоит к ней вернуться – скорее всего, удастся найти нестандартное, но действенное решение. День благоприятен для получения полезных практических умений, а также начала изучения языков. Высок творческий потенциал, ваши смелые идеи можно быстро воплотить в реальность.

Лев

Подходящий день для масштабного планирования и решения стратегических вопросов. Мелкие обыденные хлопоты раздражают, лучше их отложить, освободив себе время для неспешных приятных размышлений. Вас не заподозрят в безделье: всем известно, что вы попусту не теряете времени.

Дева

Довольно неблагоприятный, но не безнадежный день. К тому же ощущается, что влияние негативных тенденций слабеет, а это вселяет оптимизм. Можно даже взяться за что-то новое и нетривиальное, главное – действовать очень осторожно, не допуская малейших ошибок.

ВесыУдачный день для интеллектуальной работы, решения непростых задач. Очень продуктивна совместная деятельность, любую проблему можно разрешить при своевременной помощи союзников. Появляется шанс возобновить отношения с давним другом или найти общий язык с человеком, к которому вы неравнодушны.

Скорпион

Не перегружайте себя физическим трудом, ограничьте спортивные нагрузки. Проведите время в общении с интересными людьми. Займитесь саморазвитием, назначьте встречи и консультации. Эффективно используйте интернет и электронные справочники для поиска нужной информации. Воздержитесь от покупок – приобретенные сегодня вещи радости не принесут.

Стрелец

Поступают любопытные предложения, нет причин от них отказываться. Возможны полезные открытия, удачные стечения обстоятельств, которыми вы обязательно воспользуетесь для достижения целей. Чтобы получить желаемые результаты, потребуются настойчивость и воображение – и того, и другого у вас предостаточно.

Козерог

Этот день можно посвятить тому, что по-настоящему интересно, отложив остальные заботы. Приветствуется участие в общественных делах, благотворительных проектах – вам нравится делать что-то нужное и полезное. Благоприятная финансовая конъюнктура, можно заключать выгодные сделки и совершать крупные приобретения. С окружающими отношения складываются неплохо, однако по-настоящему им не доверяете.

Водолей

Главное в этот день – не спешить и не подгонять других. Ситуация развивается неторопливо, но вам это на руку: появляется возможность гибко реагировать на возникающие обстоятельства, находить пути к отступлению при необходимости и исправлять допущенные ошибки.

Рыбы

Не все ожидания оправдаются, тем не менее испытания, выпавшие на вашу долю, надо преодолевать спокойно – в этом и заключается обязательное условие успеха. Уверенно двигайтесь к намеченной цели, не поддаваясь искушениям и провокациям. Серьезное отношение ко всему поможет одержать верх над конкурентами и обезоружить недоброжелателей. Откажитесь от контактов с сомнительными личностями, имейте дело только с теми, кто уже доказал свою преданность и верность.

Автор: Семен Подгорный