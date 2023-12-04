Гороскоп на сегодня, 5 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Сегодняшний день обещает быть очень перспективным и полным возможностей. Несмотря на то, что перед вами могут встать сложные задачи, которые кажутся практически невыполнимыми, благодаря вашему энтузиазму, упорству и вере в собственные силы, вы сможете добиться успеха. Конечно, на пути могут возникнуть некоторые препятствия, кто-то может усомниться в ваших планах и идеях, подвергнуть их критике. Но очень важно сохранять спокойствие, не вступать в споры, а просто терпеливо двигаться к цели и на деле доказывать свою правоту.

Первая половина дня скорее всего пройдет легче и позитивнее, чем вторая. К вечеру накопившаяся усталость может начать окрашивать ваше восприятие мира в мрачные тона. Чтобы этого избежать, рекомендуется сменить обстановку, например, совершить небольшую поездку в компании близких по духу людей. Это поможет вернуть позитивный настрой.

ОвенСегодня вам не всё удастся сделать так легко, как хотелось бы. Ваша настойчивость иногда играет с вами злую шутку: вы упорствуете в делах, обреченных на провал, тратите попусту силы и время, а порой даже ссоритесь с близкими людьми, которые пытаются уберечь вас от ошибок.

Телец

На первый взгляд рабочие задачи, которые предстоит решить завтра, кажутся не такими уж сложными. Однако это обманчивое впечатление. Поэтому, прежде чем браться за дело, обязательно хорошенько все обдумайте, оцените реальную ситуацию. А еще лучше - посоветуйтесь с человеком, которому абсолютно доверяете.

Близнецы

Первая половина дня может оказаться довольно трудной: нахлынут старые нерешенные проблемы, придется заниматься не самым приятным делом. Но постепенно ситуация наладится, станет проще найти общий язык с окружающими, вы почувствуете себя увереннее и комфортнее. Возможны интересные встречи и знакомства, которые впоследствии окажутся очень полезными в работе.

РакМогут возникнуть небольшие трудности, но при поддержке друзей и надежных партнеров вы с ними успешно справитесь. День хорошо подходит для заключения сделок и договоров о долгосрочном сотрудничестве. Также не стоит недооценивать новые знакомства – очень скоро они сильно выручат.

Лев

С точки зрения карьеры день обещает быть вполне успешным: приложив усилия, можно добиться впечатляющих результатов в работе. Пусть достичь цели сразу не получится – зато у вас хватит терпения дождаться своего звездного часа. Благоприятный день и для возобновления старых связей, которые когда-то из-за недопонимания были прерваны.

Дева

Отлично складываются деловые встречи – вам удастся не только отстоять свою позицию, договориться о выгодных условиях, но и произвести хорошее впечатление на потенциальных партнеров. Сотрудничество, начатое сегодня, вполне может перерасти в служебный роман, если вы этого пожелаете. Успешными также будут командировки, особенно если вы поедете не одни.

ВесыСобытия завтрашнего дня подтолкнут вас к решительным действиям, к которым вы давно морально готовились. Представители знака чувствуют в себе достаточно силы и упорства, чтобы преодолевать любые препятствия на пути к цели. Также возможны интересные встречи и знакомства, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь.

Скорпион

Исключительно благоприятный день! Представители знака проявят себя с самой лучшей стороны, примут верные решения, добьются успеха в работе. Ваша интуиция сейчас острее некуда, поэтому даже при минимуме данных вы сможете правильно оценить ситуацию. Отличный момент, чтобы начать учиться чему-то новому – приобретенные знания обязательно пригодятся.

Стрелец

К сожалению, возможны финансовые трудности, с которыми будет нелегко справиться в короткие сроки. Решения, кажущиеся очевидными, на поверку окажутся неверными – и вы поймете это, когда будет уже поздно. Те же, кто прислушается к мнению более опытных людей, а не будет полагаться только на свой здравый смысл, серьезных ошибок не совершат.

Козерог

Благоприятный день для коммерческой деятельности и заключения разного рода сделок. Вести переговоры лучше с представителями женского пола – с ними проще найти общий язык. Также хороший момент для начала масштабных проектов, будь то переезд, строительство или что-то другое.

Водолей

Вы сейчас слишком торопите события. Хотя план действий есть, и осуществить его хочется как можно быстрее, пока это нереально. Поищите единомышленников – вместе достичь цели будет намного проще. В финансовом плане день не самый удачный – доходы невелики, зато расходы зашкаливают. Кроме того, есть риск штрафов и других денежных потерь.

Рыбы

Спокойный, даже немного скучноватый день. События развиваются очень медленно, и все попытки как-то повлиять на их ход заведомо обречены на неудачу. Не удивляйтесь, если деловые встречи, намеченные на завтра, отложат или вовсе отменят. Но в целом это никак не повлияет на решение ваших важных задач.

Автор: Семен Подгорный