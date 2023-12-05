Гороскоп на сегодня, 6 декабря 2023 года, для всех знаков зодиака

Беспокойный день обещает быть напряжённым. Даже самые спокойные и уравновешенные люди сегодня будут остро реагировать на происходящее вокруг, с лёгкостью теряя душевное равновесие. Чтобы преодолеть трудности этого дня, потребуются терпение и самообладание. Если удастся сохранить выдержку и довести начатые дела до конца, не бросив их на полпути, то в награду можно рассчитывать на щедрую удачу в самых разных сферах жизни.

Первая половина дня больше подходит для выполнения задач, требующих сосредоточенности, внимательности и скрупулёзности в деталях. А во второй половине дня, когда напряжение немного спадёт, можно будет переключиться на решение задач, для которых важно увидеть ситуацию в целом, не зацикливаясь на мелочах. К вечеру возможны выгодные финансовые сделки, долгожданные денежные поступления, в том числе совсем неожиданные.

ОвенНе стоит торопиться и суетиться. Спешка в этот напряжённый день крайне нежелательна, а в некоторых ситуациях может быть даже опасна. Лучше позволить событиям идти своим чередом, не форсируя их. Пока есть такая возможность, оцените людей в своём окружении и решите, с кем из них стоит продолжать общение, а от кого лучше избавиться. Сейчас удачное время для того, чтобы прекратить ненужные связи и укрепить по-настоящему ценные отношения, от которых вы только выиграете.

Телец

Богатое воображение подталкивает Тельцов дать волю фантазии и начать возводить воздушные замки. Но прежде чем отрываться от реальности, стоит всерьёз задуматься - а нет ли в вашей жизни возможностей для создания чего-то более прочного и полезного? Информация, поступающая в такой хаотичный день, требует тщательной проверки. Есть опасность, что вас специально вводят в заблуждение.

Близнецы

Хотя порой возникают трудности, Близнецам удаётся быстро находить способы их преодолевать. Возможны неожиданные перспективные предложения и приглашения. Не исключено, что вы встретите человека, по которому в последнее время скучали. День подходит для того, чтобы урегулировать конфликты, помириться после ссор, восстановить отношения, которые были разорваны из-за ошибки или недоразумения.

РакЧуткость, восприимчивость и внимание к деталям помогают Ракам даже в неоднозначных ситуациях избегать ошибок, которые в таких условиях непременно допустили бы другие знаки. Возможно получение весьма значительных денежных сумм, удачное проведение выгодных сделок. Отличный момент для крупных покупок – сожалеть о них точно не придётся. Для одиноких Раков это удачное время, чтобы начать служебный роман – он сулит быть не только приятным, но и весьма полезным в карьерном плане.

Лев

Этот день открывает массу новых перспектив – нужно только успевать ими пользоваться. Количество дел обещает быть внушительным. К счастью, Львы в такие напряжённые дни не теряют бодрости и оптимизма, у них достаточно и энергии, и работоспособности, чтобы успешно справиться со всеми задачами. Даже к вечеру они не будут ощущать усталости. День благоприятен для коммерческой деятельности, удачного проведения сделок и заключения выгодных контрактов.

Дева

Для Дев сегодняшний день обещает быть весьма неплохим временем для творческой самореализации, а также для всех занятий, требующих нестандартного подхода, изобретательности и оригинальности мышления. Находчивость и сообразительность помогут Девам оставлять конкурентов далеко позади и обезоруживать недоброжелателей, а также укреплять свои профессиональные позиции. Единственный минус - в решении личных проблем сегодня они окажутся бесполезными. Здесь лучше положиться на проверенные временем методы и традиции.

ВесыВесам звёзды сегодня обещают всё, что потребуется для успешного начала какого-нибудь нового перспективного дела - и прекрасную идею для реализации, и нужное вдохновение, и неиссякаемый энергетический заряд, и, конечно же, верную удачу во всех начинаниях. При этом главная задача самих Весов - не поддаваться на провокации и не отвлекаться на мелочи, хотя это и непросто в такой хаотичный день.

Скорпион

Деловая активность Скорпионов несколько ниже обычной, они работают медленнее и не столь плодотворно, как в другие, более благоприятные дни. Коллеги и руководство пытаются подстегнуть их, но вызывают лишь раздражение. Скорпионы то и дело ввязываются в конфликты, однако и сами же впоследствии улаживают их прежде, чем те принимают серьёзный характер.

Стрелец

Представители этого знака сегодня готовы отстаивать своё право принимать важные решения исключительно самостоятельно, не считаясь ни с какими советами и рекомендациями. Они настроены решительно и готовы идти до конца, даже если это приведёт их к серьёзным трудностям. Но и в этом случае Стрельцы не собираются унывать и отступать.

Козерог

Козерогам сегодня лучше рассчитывать исключительно на собственные силы и возможности: люди, которые обещали помочь, вряд ли сдержат слово, но винить их в этом не стоит, ведь причины невыполнения обещаний будут объективными. Вероятно получение полезной информации, которая очень скоро пригодится. Также не исключены встречи с влиятельными людьми, произвести на которых положительное впечатление Козерогам удастся, хотя и не без труда.

Водолей

Этот в целом вполне благоприятный день вряд ли порадует Водолеев. И дело не в невезении, а лишь в их плохом эмоциональном состоянии - они склонны видеть всё происходящее исключительно в мрачном свете. Кроме того, Водолеи сегодня не склонны принимать помощь от людей, которые им просто несимпатичны, и потому нередко остаются один на один со своими проблемами.

Рыбы

Благодаря оптимизму, Рыбы смогут справиться со многими делами, запланированными на сегодня. Однако они могут ощутить, что жить и работать в таком напряжённо-быстром ритме им физически тяжело. К концу дня их может одолеть усталость и желание побыть наедине с собой. Если предстоят сложные задачи, лучше решать их в первой половине дня, пока есть силы и энергия. Не стоит рисковать и идти на необдуманные шаги.

Автор: Семен Подгорный